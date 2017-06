Siatkówka. Bartosz Gawryszewski Lotos Trefl Gdańsk zamienił na Espadon Szczecin

Choć do sportowych obieżyświatów nie należy, to w Polsce grał w wielu klubach. W kolejnym sezonie występować będzie w Espadonie Szczecin. Dla Bartosza Gawryszewskiego będzie to spora zmiana, ponieważ ostatnie pięć lat spędził w Lotosie Treflu Gdańsk.

W przeszłości środkowy występował w MOS-ie Wola Warszawa (1999-2004), AZS-ie Częstochowa (2004-2007), Jadarze Radom (2004-2005), Asseco Resovii Rzeszów (2008-2010) i Jastrzębskim Węglu (2010-2012). Z późniejszym klubem, Lotosem Treflem Gdańsk, zdobył srebrny medal mistrzostw Polski, krajowy Puchar i Superpuchar (wszystko w 2015 roku). Był też podwójnym mistrzem Polski juniorów (2003, 2004), w 2009 roku wraz z drużyną z Podkarpacia zajął 1. miejsce w PlusLidze, a dwa lata później 2. w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Jest to kolejny zawodnik pozyskany przez Espadon Szczecin. Wcześniej kontrakty z zespołem prowadzonym przez Michała Mieszko Gogola podpisali Eemi Tervaportti (Stade Poitiers), Mateusz Malinowski (Cuprum Lubin), Marcin Jaskuła (SMS Spała), Adrian Kacperkiewicz (MOS Wola Warszawa) oraz Justin Duff (Olimpiacos Pireus). Klub opuścili natomiast Bartosz Cedzyński (BBTS Bielsko-Biała), Michal Sledacek (TSV Herrsching), Danaił Miłuszew, Łukasz Perłowski (Asseco Resovia Rzeszów), Dominik Depowski (również zespół z Podkarpacia), Michał Kozłowski (Lotos Trefl Gdańsk) oraz Maciej Wołosz.