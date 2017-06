Tenis. Niespodzianka w Stuttgarcie. Roger Federer przegrał pojedynek weteranów

Wszyscy kibice tenisa mocno wyczekiwali powrotu na kort Rogera Federera. Szwajcar zaliczył kapitalny początek sezonu, triumfując w Australian Open, Indian Wells i Miami, ale postanowił zrobić sobie przerwę od wszystkich turniejów na nawierzchni ziemnej, aby jak najlepiej przygotować się do lipcowego Wimbledonu. W drugiej rundzie turnieju ATP 250 w Stuttgarcie jego rywalem miał być Niemiec Tommy Haas (302. ATP).

Federer był wielkim faworytem tego meczu, nie tylko ze względu na ranking, lecz także fakt, że ze wszystkich ich dotychczasowych 16 pojedynków był górą aż 13-krotnie.

Pierwszy set przebiegał wyraźnie pod dyktando faworyta. "Król Roger" zwyciężył gładko 6:2 i nic nie wskazywało na wyrównaną walkę w dalszej części meczu. Od początku drugiej partii Niemiec postawił się jednak bardziej utytułowanemu rywalowi, przez co do rozstrzygnięcia konieczny był tie-break. Haas wygrał go minimalnie 10:8, a Federer nie wykorzystał piłki meczowej.

W decydującym secie Haas przełamał Federera przy stanie 2:2 i do końca meczu nie wypuścił prowadzenia. Set zakończył się wynikiem 6:4, a niespodzianka stała się faktem. Roger Federer przegrał z Tommym Haasem 6:2 6:7(8) 4:6 i zakończył zmagania w Stuttgarcie już na drugiej rundzie.

Starcie 35-letniego Federera z 39-letnim Haasem określono mianem pojedynku weteranów. Było to bowiem najstarsze spotkanie w rozgrywkach ATP od 1982 roku. Wtedy to podczas turnieju w Vina del Mar 30-letni Ricardo Cano zmierzył się z 49-letnim Luisem Ayalą, a suma ich wieku wyniosła ponad 79 lat.