Robert Kubica będzie gościem programu ElevenF1. Wróci do Formuły?

W zeszłym tygodniu kierowca po sześcioletniej przerwie znów pokierował bolidem F1. Polak pokonał 115 okrążeń toru w Walencji podczas prywatnych testów zespołu Renault. To, że wróci za kierownicę auta F1, wyszło na jaw dopiero dzień przed wyjazdem na tor.

Po testach Kubicy pojawiło się wiele pochlebnych opinii o jego jeździe. Były głosy, że notował czasy lepsze od Siergieja Sirotkina, rezerwowego kierowcy Renault, który autem jeździł dzień wcześniej.

Dyrektor operacyjny zespołu Renault przyznał, że zespół nie musiał dokonać zbyt wielu modyfikacji, by Kubica mógł poprowadzić auto. - Przełożyliśmy tylko łopatki na lewą stronę, by mógł zmieniać biegi jedną ręką. Ale to drobna zmiana oprogramowania - tłumaczył. Kubica po wypadku z 2011 roku ma nie w pełni sprawną prawą rękę.

Permane nie chciał potwierdzić, czy Renault ma jakieś dalsze plany względem Kubicy, ale nie wykluczył kolejnego testu. - Za wcześnie na komentarz, ale jesteśmy w kontakcie. Rozmawialiśmy o niedzielnym wyścigu. Kolejne wspólne testy nie zostały zaplanowane, ale nie powiedziałbym, że nic na pewno się nie odbędzie w przyszłości - powiedział.

- Wiadomo, że miał poważny wypadek i powrót do kokpitu jest fantastyczny. Świetnie byłoby go widzieć w Formule 1, ale i w innych kategoriach wyścigowych, robiącego to, co zawsze chciał robić. Coś co robił bardzo dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będzie w stanie tu wrócić albo w innej kategorii - przyznał Felipe Massa, kierowca Williamsa.

W rozmowie z Eleven Kubica opowie o testach dla Renault i szansach na swój powrót do Formuły 1.

