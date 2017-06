Liga Światowa 2017. Bartłomiej Lemański: B. Bartłomiej 345? Ha, ha, ha, czyli 217 cm wzrostu to jednak mało

W czwartek Polska zagra w Katowicach z Rosj, a w sobot i w niedziel w υdzi podejmie Iran oraz USA. Dla naszej dru篡ny b璠 to ostatnie mecze w pierwszej rundzie Ligi 安iatowej. By mie pewny awans do Final Six w Brazylii trzeba wygra wszystkie spotkania. W przeciwnym razie udzia Polski w turnieju fina這wym b璠zie zale瘸 od wynik闚, jakie w weekend osi庵n m.in. Belgia, Bu貪aria, Kanada i Iran, kt鏎e - tak jak my – w poprzednich turniejach wygra造 i przegra造 po trzy mecze. Pewne gry w Kurytybie s na razie tylko Brazylia (jako gospodarz) i Francja, kt鏎a jako jedyna w 12-zespo這wej elicie ma komplet sze軼iu zwyci瘰tw.

ㄆkasz Jachimiak: Przed ostatnim meczem Ligi 安iatowej, z Kanad w Warnie, mieli軼ie podobno nadmorski spacer – czy to znaczy, 瞠 sko鎍zy si ju czas mocnych trening闚, 瞠 Ferdinando De Giorgi zacz掖 Wam odpuszcza?

Bart這miej Lema雟ki: Spacer by w ramach rozruchu przed meczem, kt鏎y zaczyna si o wczesnej porze. Jak gramy wcze郾ie, to musimy mie odpoczynek mi璠zy porannym treningiem, a meczem i wtedy trener zarz康za albo rozci庵anie, albo spacer.

Z Rosj, Iranem i USA b璠ziecie gra wieczorami, czyli l瞠jszych zaj耩 nie ma?

- Mamy normalne, pe軟owymiarowe zaj璚ia. Rano jest si這wnia, a popo逝dnie i wiecz鏎 sp璠zamy w hali – tak to wygl康a. Nie ma jeszcze 瘸dnego odpuszczania, ca造 czas jeste鄉y w treningu.

Dobrze to znosisz? Pytam, bo dot康 w kadrze tylko bywa貫, a teraz przepracowujesz z ni sw鎩 pierwszy sezon i od razu trafi貫 na trenera o kt鏎ym starsi zawodnicy m闚i, 瞠 jest wymagaj帷y, jak 瘸den poprzedni.

- To prawda, 瞠 kadry wcze郾iej tylko lizn掖em. Rok temu by貫m w niej przez trzy dni. Przyjecha貫m do Spa造 wtedy, kiedy jeszcze trwa造 fina造 PlusLigi i brakowa這 kilku zawodnik闚. Z innymi m這dymi ch這pakami mieli鄉y zast瘼owa nieobecnych na treningach. Rok wcze郾iej by貫m na konsultacji dla m這dych zawodnik闚, m.in. z Arturem Szalpukiem i Olkiem 奸iwk, bo trener Stephane Antiga chcia zobaczy, jak mamy m這dzie. W sumie by造 to takie obecno軼i na kadrze, 瞠 po nich niewiele o reprezentacji mog貫m powiedzie. Zupe軟ie inaczej jest kiedy, ma si normalnie rozpisany, kilkunastodniowy cykl z zaj璚iami rano i wieczorem, na si這wni i w hali. Teraz przeszed貫m ca造 okres przygotowawczy, trening闚 by這 bardzo du穎, by造 d逝gie, to by這 bardzo m璚z帷e. Ale wytrzyma貫m i czuj, 瞠 praca przynosi efekty. Czyli wszystko jest jak najbardziej na plus, jestem zadowolony.

Nieca造 miesi帷 temu zadebiutowa貫 w reprezentacji, od razu znalaz貫 si w podstawowej „sz鏀tce” i ca造 czas masz w niej miejsce. Jeste zaskoczony, 瞠 grasz du穎 i jeste jednym z naszych najwa積iejszych zawodnik闚 w Lidze 安iatowej?

- By貫m bardzo zaskoczony, 瞠 tak to si zaczyna, 瞠 trener De Giorgi daje mi a tyle zaufania. A teraz ju si przyzwyczai貫m i czuj, 瞠 dzi瘯i temu szybciej i wi璚ej si ucz. Jestem jednym z najm這dszych, czyli mam najmniej do鈍iadczenia, a to jest prawda, 瞠 nigdzie nie zdob璠zie si go tyle, co w meczach. Ka盥y wyst瘼 jest dla mnie wielk szans, zawsze chc si pokaza, udowodni, 瞠 tak jak starsi koledzy mog zaprezentowa klas 鈍iatow. Do tego strasznie fajnie jest kiedy si gra w Lidze 安iatowej przeciwko zawodnikom, kt鏎ych si za dzieciaka ogl康a這 siedz帷 przed telewizorem.

Kt鏎y z mecz闚 da Ci najwi瘯sza frajd? Albo spotkanie z kt鏎ym z zawodnik闚?

- Nie robi rankingu swoich mecz闚, nie podpalam si, jak zdob璠 du穎 punkt闚 i nie przejmuj za bardzo, jak mi nie wyjdzie. Ale wiadomo, 瞠 jak nie sz這 i trener mnie 軼i庵a z boiska, to zadowolony nie by貫m. Wida, 瞠 nie zawsze jeszcze potrafi pom鏂 dru篡nie na tyle, 瞠by by這 zwyci瘰two i punkty przybli瘸j帷e nas do Final Six. Ale super, 瞠 s i takie spotkania, gdzie dobrze punktuj, gdzie wchodz w tryb dobrego grania. Z tego jestem bardzo zadowolony.

Pami皻am, jak w lidze cieszy Ci pierwszy blok na Mariuszu Wlaz造m, dlatego nie wierz, 瞠 w kadrze nie mia貫 jeszcze akcji, kt鏎e wspominasz.

- No dobra, przyznam si, 瞠 blok na Lucasie w meczu z Brazyli bardzo mnie ucieszy. To jest jeden z najlepszych 鈔odkowych ostatnich lat, zatrzymanie go by這 du膨 frajd.

畝逝jesz, 瞠 w kadrze Rosji nie ma obecnie Dmitrija Muserskiego?

- Szkoda, fajnie by這by si ju z nim zmierzy. Ale mo瞠 jeszcze b璠 mia okazj.

Rosjanie graj w tegorocznej Lidze 安iatowej w mocno rezerwowym sk豉dzie, Amerykanom te brakuje kilku gwiazd, ale ju Iran b璠帷y w trudnej sytuacji kadrowej pokaza Wam chyba, 瞠 problemy rywali wcale nie musz by dla Was u豉twieniem?

- Zgadza si, ich problemy nie s nasz spraw, my si nastawiamy na swoje normalne granie i chcemy wygra wszystkie trzy mecze przed w豉sn publiczno軼i. Chcemy polecie do Brazylii na turniej fina這wy. Komplet zwyci瘰tw w Katowicach i υdzi nam to gwarantuje. Jeste鄉y gotowi, zmotywowani. A na Iran szczeg鏊nie, bo z nim w Pesaro zagrali鄉y najgorszy mecz w tym sezonie i na pewno chcemy si zrewan穎wa.

Final Six Brazylijczycy zaplanowali na stadionie pi趾arskim w Kurytybie, je郵i tam zagracie, b璠zie to dla Was przedsmak tego, co Was czeka w meczu otwarcia mistrzostw Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie. A co robi貫, gdy nieca貫 trzy lata temu Polska gra豉 Narodowym sw鎩 pierwszy mecz mistrzostw 鈍iata?

- Nie mia貫m okazji by nawet na trybunach. Ale do g這wy przychodzi造 marzenia o zagraniu kiedy w takim meczu. By貫m juniorem, gra貫m w siatk闚k, niby mia貫m prawo my郵e, 瞠 to realne, ale szczerze m闚i帷 nie spodziewa貫m si, 瞠 mo瞠 mi si to uda. Je郵i dostan szans gry w tym meczu, to na pewno zrealizuj jedno z marze.

S造sza貫, 瞠 wed逝g ludzi robi帷ych grafiki ze sk豉dami na mecze Ligi 安iatowej nazywasz si B. Bart這miej i masz 345 cm wzrostu?

- Ha, ha, ha. Pierwsze s造sz, nie wiem o co im chodzi.

O to, 瞠 prawdopodobnie jeste najwy窺zym cz這wiekiem na 鈍iecie.

- Ha, ha, dobre. Czyli 217 cm wzrostu to jednak ma這.

Z kim w kadrze trzymasz si najbli瞠j?

- W pokoju jestem z Olkiem 奸iwk, z nim sp璠zam najwi璚ej czasu. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, 瞠 starsi zawodnicy przyj瘭i nas, m這dych, a tak dobrze. Wiadomo, 瞠 na pocz徠ku czu貫m si nieswojo, to normalne. Ale teraz czuj si ju zupe軟ie swobodnie, wiem, 瞠 jestem akceptowany przez ca陰 dru篡n. Nie ma 瘸dnych problem闚.

Ale chyba do Bartosza Kurka albo Micha豉 Kubiaka na pocz徠ku nie m闚i貫 na „Pan”?

- My郵, 瞠 gdybym przyszed i powiedzia „dzie dobry panie Bartoszu”, to nie mia豚ym 篡cia, wszyscy by mnie wy鄉iali.

Z trenerem rozmawiacie indywidualnie i o r騜nych sprawach, czy to raczej cz這wiek, kt鏎y stanowczo m闚i jak ma by i na tym koniec?

- To cz這wiek, kt鏎y ma swoje zasady i pilnuje, 瞠by dru篡na si ich trzyma豉. Mamy regulamin, w kt鏎ym jest wypunktowane, za co s kary. Wszystko jest pouk豉dane. Ale indywidualne rozmowy te s. Cho熲y we wtorek trener do mnie podszed, rozmawiali鄉y i o grze, i o moich odczuciach. Nie jest tak, 瞠 tylko przekazuje co mamy zrobi. Chce te wiedzie jak si czujemy, jak sobie z r騜nymi sprawami radzimy. Nie traktuje nas jakby鄉y byli robotami, je郵i widzi, 瞠 komu co siedzi w g這wie, 瞠 co komu nie le篡, to stara si pom鏂 rozwi您a problem.

Wiemy, 瞠 kary s za z豉manie podstawowych zasad typu punktualno嗆 czy nieu篡wanie smartfon闚 w czasie wsp鏊nych posi趾闚, a s te jakie dziwne punkty w regulaminie?

- Nie przypominam sobie niczego dziwnego. Tam s same podstawy. Chodzi o to, 瞠by trzyma dyscyplin, ale na pewno nie o to, 瞠by nas trzyma na smyczy. Ka盥y z nas jest doros造 i wie, jak powinien si zachowywa.

Trener bardzo si wkurza po pora磬ach, cho熲y po tej z Iranem, gdy – jak sam powiedzia貫 – zagrali軼ie sw鎩 najgorszy mecz?

- Ka盥y si wkurza, wiadomo. Ale to nie wygl康a這 tak, 瞠 na nas wrzeszcza. Po meczu usiedli鄉y w pokoju, zamkn瘭i鄉y si i trener rzeczowo powiedzia kilka zda. Oby teraz ju nie musia.