Euro U-21. Kiedy i gdzie zagra reprezentacja Polski?

Mistrzostwa Europy U-21 zostaną rozegrane w dniach 16-30 czerwca w sześciu polskich miastach: Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni, Tychach, Lublinie i Kielcach. Polskich kibiców najbardziej będą interesować stadiony w dwóch ostatnich, ponieważ tam swoje mecze rozegrają Biało-czerwoni.

Naszym pierwszym rywalem będzie Słowacja, z którą podopieczni Marcina Dorny zmierzą się na Arenie Lublin 16 czerwca. Na tym samym stadionie odbędzie się nasze drugie starcie - ze Szwecją - 19 czerwca. Ostatnie spotkanie grupowe Polacy rozegrają na Kolporter Arenie w Kielcach 22 czerwca, a ich przeciwnikiem będzie Anglia. Wszystkie mecze fazy grupowej Polacy rozegrają o godzinie 20:45.

W pozostałych dwóch grupach o awans powalczą reprezentacje Hiszpanii, Portugalii, Serbii i Macedonii (grupa B) oraz Niemiec, Włoch, Czech i Danii (grupa C). Najciekawiej zapowiadającymi się meczami są starcia Hiszpanii z Portugalią (20 czerwca, godz. 20:45, Gdynia) i Niemiec z Włochami (24 czerwca, godzina 20:45, Kraków).

Spośród 12 drużyn startujących w imprezie tylko cztery awansują do półfinału. Aby być pewnym awansu, należy zająć pierwsze miejsce w grupie, ponieważ o finał zawalczy tylko jeden zespół z drugiego miejsca.

W pierwszym półfinale zwycięzca grupy B zmierzy się ze zwycięzcą grupy C lub drugim miejscem grupy A. Spotkanie to odbędzie się w Tychach 27 czerwca o godzinie 18:00.

W drugim półfinale triumfator grupy A będzie mieć jednego z trzech możliwych rywali: zwycięzcę grupy C, drugą drużynę grupy B lub drugą drużynę grupy C. To spotkanie zostanie rozegrane tego samego dnia w Krakowie o godzinie 21:00.

Zwycięzcy półfinałów awansują do wielkiego finału, który będzie miał miejsce 30 czerwca w Krakowie o godzinie 20:45.

Wszystkie spotkania Euro U-21 będzie można obejrzeć na kanałach Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Extra.

Grupowe mecze reprezentacji Polski:

Polska - Słowacja, 16 czerwca, godz.20:45, Lublin

Polska - Szwecja, 19 czerwca, godz. 20:45, Lublin

Polska - Anglia, 22 czerwca, godz. 20:45, Kielce

Półfinały:

1B - 1C/2A, 27 czerwca, godz. 18:00, Tychy

1A - 1C/2B/2C, 27 czerwca, godz. 21:00, Kraków

Finał:

30 czerwca, godz. 20:45, Kraków