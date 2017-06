Siatkówka. Pierwszy Japończyk w PlusLidze! Dołączył do beniaminka

Japończyk w zeszłym sezonie występował w barwach Paris Volley. - PlusLiga to jedna z najlepszych lig siatkarskich na świecie - mówi Taichiro. - Wiem, że czeka mnie ciężka praca, aby móc rywalizować z najlepszymi. Aluron Virtu buduje bardzo ciekawy skład, a ja chcę być częścią tego zespołu. Do tego osoba trenera Zaniniego przekonała mnie, aby przyjść do klubu z Zawiercia – dodaje nowy zawodnik beniaminka PlusLigi.

Mierzący 170 cm libero występował wcześniej w Toyoda Gosei Trefuerza (2012-2015, zdobył z nim brązowy medal mistrzostw Japonii), Kokkolan Tiikerit (2015-2016, sięgnął po mistrzostwo i Puchar Finlandii oraz tytuł najlepszego zawodnika ligi fińskiej) i w Paris Volley (2016-2017). Gra również w reprezentacji swojego kraju. W 2012 roku zdobył brąz Pucharu Azji, a rok później wraz z drużyną stanął na 3. stopniu podium Letniej Uniwersjady.

Aluron Virtu Warta Zawiercie nie zamknął jeszcze składu na sezon 2017/2018. Do tej pory do zespołu dołączyli nowy trener, Emanuele Zanini, a także nowi zawodnicy – Grzegorz Bociek i Grzegorz Pająk z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Spekuluje się, że beniaminek PlusLigi poza Kogą sięgnie po jeszcze jednego zagranicznego zawodnika – Kubańczyka Davida Fiela z El Jaish.

Przejście do PlusLigi oznaczało dla klubu rozstanie z kilkoma graczami, którzy tworzyli jego skład w I lidze. Z drużyną z Zawiercia pożegnali się Jarosław Macionczyk (BBTS Bielsko-Biała), Dawid Ogórek (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Bartosz Dzierżanowski, Jakub Lewandowski, Grzegorz Wójtowicz, Adam Sobolewski oraz Paweł Filipowski (Ślepsk Suwałki).