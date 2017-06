Anglia i Francja oddała hołd ofiarom zamachów. Hymn odśpiewany na 80 tys. gardeł i piosenka z przesłaniem Oasis (Wideo)

Ten wieczór z pewnością zostanie zapamiętany szczególnie przez brytyjskich fanów. Piosenka "Don’t look back in anger" (Nie patrz wstecz z nienawiścią) wykonana została na elektrycznej gitarze przez członka Straży Republikańskiej, któremu towarzyszyła cała orkiestra. Dobrze znany przebój, głośno nuciła Angielska część trybun. Francuska utworzyła z kartonów wielką flagę gości.

W takich okolicznościach na boisko wchodzili piłkarze obu drużyn. Gdy już byli na murawie rozbrzmiały hymny obu państw. Słowa "God Save the Queen" wyświetlono na ekranach. Hymn Anglii zaśpiewało blisko 80 tys. kibiców, w tym obecny na stadionie prezydent Francji Emmanuel Marcon i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. To też robiło wrażenie.

To było pierwsze spotkanie obu drużyn od pamiętnego meczu z listopada 2015 roku. Wtedy kilka dni po zamachach terrorystycznych w Paryżu, Francuzi na Wembley dostali od brytyjskich kibiców ogromne wsparcie. Cały stadion zaśpiewał „Marsyliankę”.

Teraz sytuacja się odwróciła. To Brytyjczycy są tuż po smutnych wydarzeniach w ich kraju i atakach z 22 maja i 3 czerwca w Manchesterze i Londynie. Zginęło w nich w sumie 30 osób, ponad 100 zostało rannych.

Sam wtorkowy mecz zostanie zapamiętany jako znakomite, sportowe widowisko. Gospodarze wygrali 3:2.