Transfery. Kolejna ogromna suma wydana na bramkarza w Premier League!

Po głośnym transferze Edersona Moraesa do Manchesteru City, przyszedł czas na kolejną potężną sumę wydaną na bramkarza. Everton ściągnął zawodnika Sunderlandu, Jordana Pickforda, za 30 milionów funtów, co czyni go... trzecim najdroższym golkiperem w historii.

23-latek spędził miniony sezon w Sunderlandzie i choć jego zespół spadł z ligi, to sam zawodnik spisywał się znakomicie. Bronił średnio ze skutecznością 73% i zajął pierwsze miejsce w statystyce największej ilości obron w trakcie jednego meczu - 4,7. Był także nominowany do nagrody dla najlepszego młodego zawodnika Premier League, ale przegrał ostatecznie z Delle Allim. Nic więc dziwnego, że pomimo gorszej gry swojej drużyny zainteresowały się nim inne kluby. Od jakiegoś czasu spekulowano, że na Pickforda skusi się Everton i wyda na niego aż 30 milionów funtów. Wydawało się to trudne do wyobrażenia, ponieważ suma ta jest wyższa niż łączne ceny np. Keylora Navasa, Marca-Andre ter Stegena i Jana Oblaka. Transakcja doszła jednak do skutku i Pickford będzie w przyszłym sezonie bronił barw Evertonu. Mimo niezaprzeczalnego talentu, 30 milionów funtów za nieznanego szerszej publiczności 23-latka wydaje się być sumą przesadzoną. Stał się dzięki temu trzecim najdroższym bramkarzem w historii, ustępując jedynie Gianluigiemu Buffonowi (32,6 mln) i niedawno zakupionemu przez Manchester City Edersonowi Moraesowi (35 mln). Pickford aktualnie przygotowuje się do startu w nadchodzących młodzieżowych mistrzostwach Europy. Anglia w fazie grupowej zmierzy się z reprezentacjami Polski, Słowacji i Szwecji.