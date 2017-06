Transfery. Objawienie Euro 2016 może trafić do Barcelony

Po bardzo dobrym występie na mistrzostwach Europy w 2016 roku, Renato Sanches przeszedł z Benfiki Lizbona do Bayernu Monachium. Jak się później okazało, był to kompletny niewypał, ponieważ 19-latek większość czasu spędzał na ławce rezerwowych, a całym sezonie nie zdołał zdobyć nawet jednej bramki. Mimo to pojawiają się głosy, że jego nowym pracodawcą może zostać FC Barcelona.

Włodarze katalońskiego klubu mają inne cele transferowe, ale nie wykluczają kupna młodego Portugalczyka. Najchętniej ściągnęliby Philippe Coutinho lub Marco Verratti'ego, lecz ani Liverpool ani PSG nie są skłonne puścić swoich asów. W takim wypadku idealnym rozwiązaniem może być Sanches, który będzie od nich dużo tańszy.

Agent piłkarza, Jorge Mendes, wie, że w Barcelonie postanawiają przeprowadzić rewolucję, która ma na celu odmłodzenie drużyny. 19-letni Sanches będzie więc idealnie pasował do zespołu nowego trenera, Ernesto Valverde.