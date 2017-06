Popek na weselu u reprezentanta Polski? Jaroszyński: Co za bzdura.

Sebastian Staszewski, Arłamów

Cracovia - Ruch 2:0 (MICHAŁ ŁEPECKI)

Jak poinformował we wtorek "Dziennik Polski" Paweł Jaroszyński, reprezentant Polski do lat 21, który w Arłamowie przygotowuje się do młodzieżowych mistrzostw Europy, na swoje wesele zaprosił kontrowersyjnego rapera Popka Monstera. - Na taką bzdurę sam bym nie wpadł. Popek faktycznie był, ale na sali obok. Zrobiliśmy sobie tylko zdjęcie - tłumaczy ze śmiechem obrońca Cracovii.

REKLAMA

Paweł Mikołajuw, znany w kręgach muzycznych jako Król Albanii, a w świecie sportów walki – jako „Popek Monster”, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego showbiznesu ostatnich lat. Jak we wtorek podał na swojej stronie internetowej „Dziennik Polski” raper i wojownik MMA był gościem na weselu Pawła Jaroszewskiego, piłkarza Cracovii, który w sobotę w Łęcznej wziął ślub. Świadczyć miało o tym zdjęcie z imprezy w Urszulinie, które na swoim koncie na Instagramie zamieścił kolega Jaroszyńskiego, inny piłkarz, Mateusz Wdowiak. - Co za bzdura… Aż trudno mi się do tego odnosić. W Internecie widzę lawinę komentarzy, a tak naprawdę z Popkiem mam wspólnego tylko tyle, że był na innym weselu, kogoś ze swojej rodziny, na sali obok – irytuje się Jaroszyński. – Zrobiliśmy sobie tylko pamiątkowe zdjęcie. Dobrze, że nikt nie wrzucił mojej fotki z Robertem Lewandowskim albo Bruce'm Willisem – dodaje już ze śmiechem. Jaroszyński w sobotę opuścił zgrupowanie reprezentacji U-21, która do młodzieżowych mistrzostw Europy przygotowuje się w Arłamowie. Razem z Bartoszem Kapustką i kierownikiem kadry do lat 21 Stanisławem Baczyńskim udał się do Łęcznej, gdzie zmienił stan cywilny. Na zgrupowaniu zespołu Marcina Dorny stawił się już w niedzielę. W piątek natomiast polscy piłkarze zmierzą się w Lublinie ze Słowacją. Jacek Magiera w "Wilkowicz Sam na Sam": Ktoś kto mówił, że nie mam charyzmy, nie wie co to charyzma. Ja po prostu nigdy nie udaję. I nie chodzę na skróty

Sprawdź, ile wiesz o kadrze Nawałki 1/10 Kto strzelił pierwszego gola dla Polski na Euro 2016? Jakub Błaszczykowski Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Kamil Grosicki