Premier League. Tiemoué Bakayoko pierwszym transferem Chelsea?

22-latek w Monaco gra od 2013 roku, kiedy trafił tam ze Stade Rennes. W poprzednim sezonie defensywny pomocnik rozegrał 51 spotkań, strzelił w nich trzy gole i miał jedną asystę. Wraz z klubem Kamila Glika sięgnął po mistrzostwo Francji i doszedł do półfinału Ligi Mistrzów.

Według dziennika "L'Equipe" Bakayoko będzie pierwszym letnim wzmocnieniem Chelsea. Francuzi informują, że mistrzowie Anglii porozumieli się już z AS Monaco co do kwoty odstępnego, a piłkarza od przenosin na Stamford Bridge dzielą już tylko testy medyczne. Francuz ma kosztować około 40 mln euro.

Transfer Bakayoko do zachodniego Londynu pod znakiem zapytania stawia przyszłość w klubie Nemanji Maticia. Według Brytyjczyków przyjście Francuza do Chelsea będzie oznaczało jednoczesny koniec Serba w drużynie. Jego usługami zainteresowany ma być Manchester United, którego menedżer - Jose Mourinho - zna zawodnika ze wspólnej pracy na Stamford Bridge.

Bakayoko ma być pierwszym, ale na pewno nie ostatnim transferem mistrzów Anglii tego lata. Wśród potencjalnych nabytków Chelsea wymienia się też m.in. Romelu Lukaku z Evertonu i Leonardo Bonucciego z Juventusu.