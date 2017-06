Lechia ukarana przez PZPN! Gdańszczanie rozpoczną sezon z ujemnymi punktami

Lechia nie spełniła wymogów kryterium F.09, zgodnie z którym, przedstawiciele klubów Ekstraklasy muszą dowodzić, że nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań finansowych względem innych klubów, zawodników czy pracowników. Gdańszczanie kryterium po raz pierwszy naruszyli 30 czerwca ubiegłego roku, kiedy to klub nie uregulował dwóch zobowiązań w stosunku do piłkarzy oraz jednego zobowiązania transferowego. Na naprawienie sytuacji włodarze gdańszczan mieli czas do końca listopada 2016 roku, wtedy bowiem mijał termin spłaty zobowiązań. Włodarze czwartego klubu minionego sezonu Ekstraklasy należności nie uregulowali na skutek czego Komisja ds. Licencji klubowych PZPN w kwietniu wszczęła postępowanie przeciwko Lechii.

Wszczęte w kwietniu postępowanie zakończyło się 12 czerwca, a w jego wyniku na Lechię Gdańsk została nałożona sankcja finansowa w wysokości 250 000 zł oraz 3 punkty ujemne na początek sezonu 2017/18.