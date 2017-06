Siatkówka. Brazylijczyk w Łuczniczce Bydgoszcz

- Zdecydowałem się na grę w Polsce i na pewno będzie to dla mnie duże wyzwanie. W PlusLidze grali już inni Brazylijczycy, więc postanowiłem iść w ich ślady. Nie mogę doczekać się przylotu do Polski i rozpoczęcia treningów. Słyszałem dużo dobrych słów o zespole, a mój menadżer przekazał mi wiele informacji o funkcjonowaniu zespołu, historii klubu - mówi przyjmujący, Henrigue Batagim.

- Nie jest to znane nazwisko. Przeglądałem miliony ofert i wszystkie analizowałem. Batagim na pewno nie był nam wcześniej znany. Obejrzeliśmy ze statystykiem Piotrem Świniarskim wiele jego meczów, zarówno tych z Brazylii, bo grał w naprawdę dobrym klubie, jak i z Grecji. Co jest dla mnie zawsze ważne w momencie pozyskiwania zawodnika z Ameryki Południowej czy centralnej, widział śnieg, zna europejskie warunki. Po głębokiej analizie i ofercie atrakcyjnej dla klubu, zdecydowaliśmy się na jego wybór. Jest to na pewno niewiadoma, ale przy takim poziomie grania warto zaryzykować. Charakterystyką wydaje się podobny do Bruno Zanuto, którego znam z Gdańska. Batagim dysponuje dużą dynamiką, jest potężnie zbudowany. Przede wszystkim przy wyborze Batagima zaufałem sobie i przeczuciu – dodaje trener Jakub Bednaruk.

Do tej pory Henrique Batagim grał głównie w lidze brazylijskiej, a także w juniorskiej reprezetacji Canarinhos. W minionym sezonie występował w greckim klubie Pamvohaikos V.C.

Spore zmiany dotykają 15. po sezonie 2016/2017 Łuczniczkę Bydgoszcz. Na stanowisku trenerskim zatrudniono byłego szkoleniowca ONICO Warszawy, Jakuba Bednaruka, który dość szybko rozpoczął kompletowanie składu. Z zespołem pożegnali się Jan Nowakowski (ONICO Warszawa), Igor Yudin (Zenit Kazań), najprawdopodobniej Milan Katić i Mateusz Czunkiewicz. Kontrakty podpisano natomiast z Edgardo Goasem (Konya Büyüksehir Belediye), Michałem Szalachą (AZS Częstochowa), Pawłem Grycem (BBTS Bielsko-Biała) i Metodim Ananiewem (Zamalek).