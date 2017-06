Transfery. Dwie gwiazdy Realu odejdą do tego samego klubu?

- Mogę potwierdzić, że w ostatnich dniach Milan kontaktował się w sprawie pozyskania Moraty. Real jednak odrzucił ofertę włoskiego klubu - powiedział agent hiszpańskiego napastnika cytowany przez portal "Sky Sports".

O odejściu Alvaro Moraty z Realu mówi się od dłuższego czasu. Najpoważniejszymi kandydatami w wyścigu o pozyskanie Hiszpana do tej pory były obydwa kluby z Manchesteru, a także włoski Milan. Zgodnie z informacjami brytyjskich mediów włodarze Realu otrzymali dwie konkretne oferty na zakup 24-latka, tę Milanu odrzucili niemal od razu natomiast tę Manchesteru United zaakceptowali.

- Manchester United to bardzo interesująca opcja. Teraz czekamy tylko na decyzję Realu - dodał przedstawiciel piłkarza.

Według źródeł angielskiego portalu, dopięcie szczegółów transferu to kwestia kilku dni i być może nawet jeszcze w tym tygodniu zawodnik przejdzie badania medyczne w Manchesterze. Transfer 21-krotnego reprezentanta Hiszpanii będzie kosztować 6. klub minionego sezonu Premier League nawet 60 milionów euro.

Wraz z Alvaro Moratą do United może trafić James Rodriguez. Tak twierdzi hiszpański portal "Diario Gol". Saga związana z odejściem Rodrigueza z Realu ciągnie się już od kilku miesięcy, jeszcze nie tak dawno twierdzono, że Kolumbijczyk przeniesie się do francuskiego PSG, teraz bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Manchesteru. Właściciele angielskiego zespołu za 25-latka będą musieli zapłacić jeszcze więcej niż za Moratę, bowiem kwota transferu może wynieść ponad 70 milionów euro.