Transfery. Antoine Griezmann przedłużył kontrakt z Atletico Madryt!

Griezmann jest od kilku lat wiodącą postacią Atletico Madryt i reprezentacji Francji. Z klubem dotarł m.in. do finału Ligi Mistrzów, a z kadrą do finału mistrzostw Europy, wszystko w 2016 roku. Jest najlepszym strzelcem Atletico, jednak jakiś czas temu mówił, że chce zdobywać tytuły i możliwe, że odejdzie do innej drużyny. Jak widać, zmienił zdanie.

Francuz podpisał nową umowę, wiążącą go z Atletico do 2022 roku. Najbardziej zadowolonym z takiego obrotu spraw powinien być klub, ponieważ w związku z nałożonym zakazem transferowym nie mógłby pozyskać nikogo innego w miejsce Griezmanna.

Piłkarz gra w Madrycie od 2014 roku, dokąd trafił z Realu Sociedad. Aktualna kwota odstępnego w nowym kontrakcie ma wynosić 100 milionów Euro.

- Klub przeżywa trudny okres i to byłby dla niego cios - tak skomentował całą sytuację 26-latek.