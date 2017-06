Siatkówka. Justin Duff wraca do PlusLigi, zagra w Espadonie Szczecin

- Justin to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który nie do końca jeszcze sprzedał się w międzynarodowej siatkówce. Mocno wierzymy, że drzemią w nim wielkie możliwości, które w odpowiednich warunkach zaprezentuje. To jego drugie podejście do PlusLigi i obie strony są mocno zdeterminowane, aby dać z siebie wszystko – podkreśla trener Espadonu Szczecin, Michał Mieszko Gogol. - Jestem bardzo podekscytowany przenosinami do Szczecina – dodaje sam siatkarz.

29-letni Justin Duff ma za sobą bogatą karierę klubową. Pierwsze kroki za granicą (w Kanadzie nie ma profesjonalnej ligi poza uniwersytecką) stawiał w Aon hotVolleys Wiedeń (2010-2011). Później przeszedł do Arkasu Spor Izmir, gdzie grał pod okiem trenera reprezentacji Kraju Klonowego Liścia, Glenna Hoaga. Ma za sobą nieudany epizod w Biełogorie Biełgorod i późniejsze przejście do Dżakarta Energi.

W Polsce pojawił się w sezonie 2014/2015. Pod okiem Vitala Heynena grał w Transferze Bydgoszcz, który zajął 5. miejsce w tabeli PlusLigi. Stamtąd przeniósł się do stolicy Portugalii, a następnie do Olimpiakosu Pireus, w którym spędził ostatni rok. Nie był to dla niego najłatwiejszy czas, ponieważ zmagał się z kontuzją, która przełożyła się na to, że w tym sezonie nie wystąpi również w kanadyjskiej kadrze.

Justin Duff w swojej karierze sięgnął po brąz mistrzostw Austrii (2011), złoto i srebro tureckich rozgrywek (2012, 2013), Puchar Grecji i tamtejszej ligi oraz 2. miejsce mistrzostw kraju (2017). Jest też medalistą mistrzostw Ameryki Północnej.

Jest to drugi zagraniczny transfer Espadonu Szczecin. Wcześniej klub podpisał umowę z fińskim rozgrywającym Eeemim Tervaporttim. Do zespołu dołączyli również Adrian Kacperkiewicz (MOS Wola Warszawa), Marcin Jaskuła (SMS Spała) oraz Mateusz Malinowski (Cuprum Lubin). Drużynę opuścili natomiast Bartosz Cedzyński (BBTS Bielsko-Biała), Michal Sladecek (TSV Herrsching), Danaił Miłuszew, Łukasz Perłowski (Asseco Resovia Rzeszów), Dominik Depowski (również klub z Rzeszowa), Michał Kozłowski (Lotos Trefl Gdańsk) oraz Maciej Wołosz.