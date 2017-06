Polska będzie siódma w rankingu FIFA. A w rankingu Elo?

Ranking FIFA jest najważniejszym zestawieniem - decyduje m.in. o rozstawieniach na mistrzostwach świata czy w eliminacjach - ale od lat jest krytykowany. Często dochodzi w nim do dziwnych sytuacji, np. obecnie Szwajcaria wyprzedza Hiszpanię, która zajmuje wraz z Polską ex aequo 10. miejsce. Wpływ na punkty rankingowe ma wiele czynników, w tym to, jak często reprezentacja... gra sparingi. Spotkań towarzyskich przez długi czas unikali Rumuni czy Walijczycy, dzięki czemu swego czasu obie reprezentacje były w stanie wejść nawet do czołowej "10" (i to jeszcze przed Euro 2016, gdzie Walia awansowała do półfinału).

Tu z pomocą przychodzi ranking Elo oparty na rankingu szachowym. To na pomyśle Arpada Elo oparty jest ranking FIFA w piłce nożnej kobiet. Wpływ na punktację w rankingu Elo mają takie czynniki jak punktacja przed meczem, jego waga, różnica goli, wynik meczu oraz spodziewany wynik meczu (więcej szczegółów tutaj). Dzięki temu ten ranking jest odporny na takie manipulacje jak celowe nierozgrywanie sparingów/

W tym rankingu Polska zajmuje 13. miejsce z 1851 pkt (taki sam dorobek mają Chorwaci). W rok podopieczni Adama Nawałki awansowali aż o 13 miejsc, co jest najlepszym wynikiem w ścisłej czołówce. Najlepsza jest Brazylia, która wyprzedza Niemcy i Argentynę - w rankingu FIFA również prowadzi Brazylia, Argentyna jest druga, a Niemcy są trzecie.

Czołówka rankingu Elo:

1. Brazylia 2092 pkt

2. Niemcy 2021

3. Argentyna 2000

4. Hiszpania 1982

5. Chile 1960

6. Włochy 1951

7. Francja 1948

8. Kolumbia 1946

9. Meksyk 1920

10. Portugalia 1909

11. Anglia 1898

12. Belgia 1879

13. Chorwacja 1851

13. Polska 1851

15. Szwajcaria 1844

Dla porównania czołówka aktualnego rankingu FIFA:

1. Brazylia 1715 pkt

2. Argentyna 1626

3. Niemcy 1511

4. Chile 1422

5. Kolumbia 1366

6. Francja 1332

7. Belgia 1292

8. Portugalia 1267

9. Szwajcaria 1263

10. Hiszpania 1198

10. Polska 1198

12. Włochy 1193

13. Walia 1119

13. Anglia 1119

15. Peru 1108

W najnowszym rankingu FIFA Polacy awansują na co najmniej siódme miejsce i wyprzedzą Belgię, Francję oraz Kolumbię. CZYTAJ WIĘCEJ >>