Transfery. Pierre-Emerick Aubameyang jednak nie dla PSG?

Transfer Aubameyanga miał być jednym z największych hitów letniego okienka transferowego. Borussia miała za niego otrzymać 70 milionów Euro, a mówiło się, że sam Gabończyk w trakcie sezonu miałby zarabiać 14 milionów. Teraz wszystko stanęło pod znakiem zapytania, ponieważ alternatywą dla paryżan jest ponoć gwiazda AS Monaco, Kylian Mpabbe.

Całe zmieszanie spowodowane jest zmianą na stanowisku dyrektora sportowego PSG. Patricka Kluiverta zastąpił Antero Henrique i według francuskiego "L'Equipe" jego pierwszym ruchem było nawiązanie kontaktu z agentami Mbappe. Wiadomo, że Henrique jest wielkim fanem talentu 18-latka i dużo wyżej ceni sobie jego usługi niż Aubameyanga.

Ewentualny transfer Mbappe kosztowałaby PSG około 110 milionów Euro, ponieważ tyle żąda AS Monaco. Dla właścicieli paryskiego klubu nie powinno być problemem wydanie takiej kwoty, jednak kolejne 70 milionów za innego napastnika to już raczej przesada. Dlatego należy się spodziewać, że jeśli Henrique skusi młodego Francuza, jednoczesny transfer Aubameyanga nie dojdzie do skutku.