Ekstraklasa. Ireneusz Mamrot, kim jest nowy trener Jagiellonii? Były dziennikarz i człowiek systematycznej pracy

Schemat pracy trener闚 w polskich klubach jest niezmienny. Zesp馧 wpada w kryzys,

zwalnia si trenera, przychodzi nowy, dru篡na si podnosi, a po okresie stabilizacji

ca造 cykl si powtarza. Trenerska karuzela kr璚i si w najlepsze, szkoleniowc闚

zmienia si pod byle powodem. Nie potrafi wyprowadza dru篡n z kryzys闚, bo nikt

nie daje im na to szansy.

Ewenementem na pi趾arskiej mapie Polski by G這g闚. Trener Ireneusz Mamrot

pracowa tam ju nieprzerwanie od siedmiu lat. - Gdyby zarz康 Chrobrego reagowa

na ka盥y kryzys, ju dawno zosta豚ym zwolniony - m闚i trener. I nic dziwnego, bo

na 鈍iecie nie ma zespo逝, kt鏎y przez ca造 sezon gra perfekcyjnie. - Trzeba

wyci庵a wnioski ze s豉bszych moment闚, eliminowa b喚dy, wymieni najs豉bsze

ogniwa i ci篹ko pracowa. Jestem przekonany, 瞠 gdyby trenerzy mieli wi璚ej czasu

na spokojn prac, poziom naszych klub闚 by豚y wy窺zy - analizowa Mamrot. Jego

by造 klub by tego idealnym przyk豉dem.

Plakat Zidane'a w szafce

Najlepszy moment pracy Mamrota w G這gowie to jesie 2015 roku. Chrobry

zajmowa trzecie miejsce w pierwszej lidze. Zaskakiwa nie tylko wynikami, ale

przede wszystkim imponowa stylem. Pi趾arze Mamrota nie chcieli popa嗆 w

przeci皻no嗆. Chcieli udowodni, 瞠 niewielki klub z Dolnego 奸御ka potrafi gra

widowiskowo i cieszy kibic闚. - Staramy si dok豉dnie rozgrywa akcje, nie

pope軟ia b喚d闚 i w odpowiednim momencie zaskoczy przeciwnika. Szybko i

efektownie, za wszelk cen eliminuj帷 z naszej gry przypadek – m闚i w rozmowie

ze Sport.pl Damian Byrtek, by造 zawodnik Chrobrego, a obecnie pi趾arz

ekstraklasowej Wis造 P這ck.

Dru篡na nowego szkoleniowca Jagiellonii imponowa豉 zaanga穎waniem i stylem.

Szczeg鏊nie w meczu z Zawisz Bydgoszcz. To w豉郾ie z tego spotkania pochodzi

akcja, kt鏎a obieg豉 sportowy 鈍iat. Pisa o niej Guardian, a World Soccer por闚na

do barcelo雟kiej tiki-taki. Maciej G御ior zwodem w stylu Zinedine'a Zidane'a min掖

Krzysztofa Nykiela, wymieni dwa szybkie podania, a ca這嗆 strza貫m sko鎍zy Maciej

G鏎ski. - W szatni by這 du穎 鄉iechu. G御ior to nasz nowy Zidane, przykleili鄉y mu

nawet plakat Francuza w szafce - opowiada Byrtek.

Inni trenerzy mog pomarzy

- Nie mam specjalnej ochrony – zapewnia podczas swojej pracy w G這gowie

Mamrot. A jednak, cho熲y si wali這 i pali這, w Chrobrym trwa. Wiedzia, 瞠 gdy

przyjd s豉bsze wyniki, nie b璠zie musia martwi si o swoj posad, tylko spokojnie

wprowadzi plan naprawczy. Pracowa spokojniej ni w innych klubach, a im d逝瞠j

zesp馧 wsp馧pracuje z jednym trenerem, tym 豉twiej o zrozumienie. To poprawia

organizacj treningu i u豉twia wsp鏊n prac.

Z medi闚 na karuzel

Ireneusz Mamrot systematycznie buduje swoj pozycj w鈔鏚 polskich trener闚. Ma

46 lata, a w swoim trenerskim CV a osiem awans闚. Wcze郾iej gra w wielu

dolno郵御kich klubach, ale kariery nie zrobi. Nie by w stanie utrzyma si z pi趾i,

musia dorabia jako dziennikarz w lokalnej gazecie w Trzebnicy. Nie tylko pisa

sportowe artyku造, ale dzia豉 te w marketingu i przy dystrybucji. Dopiero p騧niej

przysz豉 propozycja z G這gowa, cho Mamrot nie by do niej przekonany - ze

wzgl璠u na poziom, ale te w徠pliwo軼i w zwi您ku z powrotem na trenersk

karuzel. - Ca造 czas si ucz, podpatruj innych trener闚. Ale najwa積iejsze to by

sob. To buduje zaufanie zawodnik闚 – m闚i by造 szkoleniowiec pierwszoligowca.

Baza i kasa

W G這gowie Mamrot sw鎩 zesp馧 opiera na pi趾arzach, kt鏎zy maj co do

udowodnienia. Tak jak Damian Byrtek, kt鏎y nie przebi si w ekstraklasowym

Podbeskidziu, a po udanej przygodzie z Chrobrym trafi do Wis造 P這ck. - Czasem

warto zrobi krok w ty, 瞠by potem zrobi dwa do przodu. Pocz徠ki nie by造 豉twe.

Ale ci篹ko pracowa貫m, 瞠by przekona do siebie trenera Mamrota i to

zaprocentowa這 - m闚i Byrtek.

- Pi趾arze przychodzili do G這gowa, 瞠by si rozwija, a my oferowali鄉y im

odpowiednie warunki. Boiska, si這wnia i odnowa biologiczna s na dobrym poziomie,

pensje p豉cone by造 na czas, wi璚 zawodnicy mogli skupi si wy陰cznie na grze w

pi趾 - zapewnia trener Mamrot, kt鏎y w Jagiellonii b璠zie chcia udowodni, 瞠

systematyczna i ci篹ka praca pop豉ca.