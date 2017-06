Czego pragnie młody talent. Kylian Mbappe opowiada swojej obsesji

18-letni Mbappe doprowadził w minionym sezonie AS Monaco do półfinału Ligi Mistrzów. Dla młodego gwiazdora, którego teraz chce pozyskać pół Europy, wygranie tych rozgrywek jest największym marzeniem. - W sporcie liczą się puchary, a nie sukcesy indywidualne. Dlatego wygranie Ligi Mistrzów jest moim marzeniem, i to takim obsesyjnym, zdecydowanie większym, niż np. zdobycie Złotej Piłki - przyznał.

Mbappe w minionym sezonie strzelił 26 goli i zaliczył 14 asyst w 44 meczach. Zdobył z Monaco mistrzostwo Francji, gdzie najprawdopodobniej zostanie na przyszły sezon. Najprawdopodobniej, bo choć sam piłkarz nie pali się do transferu, to jest na liście życzeń wszystkich czołowych klubów z Europy (m.in. Realu Madryt, Manchesteru City, Arsenalu).

- Nie mam 35 lub 36 lat i nie zbliżam się do końca swojej kariery. Dopiero zacząłem swoją przygodę z wielką piłką i muszę jeszcze dużo udowodnić. A przede wszystkim grać, regularnie grać - mówi 18-latek, który związany jest z Monaco kontraktem do czerwca 2019 r.