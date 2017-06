Rajd Polski. Andreas Mikkelsen zastąpi Krisa Meeke'a

Rajd Sardynii wygrał Ott Tanak z zespołu M-Sport. Na podium stanęli jeszcze Jari-Matti Latvala (Toyota) oraz Thierry Neuville (Hyundai). Liderem mistrzostwa świata wciąż jest Sebastien Ogier, który na Sardynii był piąty. Francuz ma 18 punktów przewagi nad Neuvillem i 33 nad Tanakiem.

W czołówce klasyfikacji kierowców próżno szukać reprezentantów zespołu Citroena. Francuski producent ma rozczarowujący początek sezonu. Najwyżej sklasyfikowany jest Craig Breen - na siódmym miejscu. Na 10. miejscu jest Kris Meeke, który wygrał Rajd Meksyku, ale czterech z siedmiu imprez sezonu nie ukończył. Na Sardynii był liderem, ale też nie dojechał do mety, bo pierwszego dnia rozbił auto na tyle poważnie, że nie udało się go naprawić.

- Po serii rozczarowujących rezultatów poprosiliśmy Krisa, by zrezygnował ze startu w kolejnym rajdzie. Decyzję przyjął ze zrozumieniem. Będzie miał czas, żeby odpocząć i naładować baterie przed Rajdem Finlandii, który przed rokiem wygrał - stwierdził Yves Matton, szef zespołu.

Meeke’a w Citroenie w Rajdzie Polski zastąpi Andreas Mikkelsen. Norweg zadebiutował w zespole na Sardynii. Zajął ósme miejsce. - To był dla niego pierwszy raz za kierownicą naszego samochodu, bardziej potraktowaliśmy ten start jako test. Drugi start pozwoli mu wykorzystać to, czego się nauczył, by zbliżyć się do czołówki. Cieszy się ze startu w Polsce, bo przecież rok temu tam triumfował - dodał Matton.

Oprócz Mikkelsena w Polsce pojadą Craig Breen oraz Stephane Lefebvre. Meeke przyjedzie zrobić rekonesans trasy.

Rajd Polski rozpocznie się 29 czerwca. 74. edycja imprezy liczy 326 km odcinków specjalnych.