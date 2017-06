NHL. Pittsburgh Penguins z Pucharem Stanleya

- Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki rok, zmagaliśmy się z licznymi kontuzjami, ale staraliśmy się robić swoje - powiedział kapitan Pittsburgha Sidney Crosby, który zdobył Conn Smythe Trophy - nagrodę przyznawaną najlepszemu graczowi play-off

Mecz rozstrzygnął gol Patricka Hornqvista, byłego hokeisty Predators, na 1:35 min przed końcem. Trenerzy Nashville protestowali, że przy tej akcji faulowany był bramkarz Pekka Rinne, ale sędziowie, po analizie wideo uznali gola. Kiedy walczący o remis Nashville wycofało Rinne, inny Szwed, Carl Hagelin ustalił wynik strzałem do pustej bramki.

Była to pierwsza porażka Nashville na własnym lodzie w regulaminowym czasie gry w tegorocznych play-offach.

Na początku drugiej tercji Colton Sissons trafił do bramki Penguins, ale sędziowie nie uznali gola. Niesłusznie. Po strzale Filipa Forsberga wydawało się, że bramkarz Penguins Matt Murray złapał krążek i „zamroził” go - arbiter Kevin Pollock gwizdnął więc, że grę rozpocznie wznowienie na buliku.

Ale Murray nie kontrolował krążka, który wysunął się bramkarzowi spod ramienia, upadł przed bramkę, po czym do siatki wepchnął go Colton Sissons. Pollock pospieszył się z decyzją o przerwaniu gry, a Predators zostali skrzywdzeni złą decyzją.

Ta sytuacja, a także 32 sekundy w trzeciej tercji, kiedy Penguins nie dali sobie strzelić gola grając w osłabieniu 3 na 5, przypieczętowały los Predators - Murray nie dał się pokonać ani razu i zanotował drugi z rzędu „shut-out” w tegorocznych finałach.

23-letni Murray został pierwszym bramkarzem historii NHL, który zdobył dwa Puchary Stanleya jako debiutant - w zeszłym sezonie wystąpił w zaledwie 13 meczach regularnego sezonu, by potem bronić przez niemal całe play-offy więc zgodnie z przepisami do obecnego sezonu przystępował wciąż jako debiutant (status rookie traci się po rozegraniu co najmniej 25 meczów regularnego sezonu).

To drugi z rzędu a piąty w historii Puchar dla Penguins, a trzeci, który podniósł Crosby jako kapitan drużyny. Trener „Pingwinów”, Mike Sullivan w ciągu 18 miesięcy pracy w Pittsburghu - zastąpił na stanowisku Mike’a Johnstona - zdobył dwa tytuły mistrzowskie i jeszcze nigdy nie przegrał serii play-off. Jest pierwszym amerykańskim trenerem, który dwukrotnie sięgał po Puchar Stanleya.

Dla Nashville był to najlepszy sezon w ich 19-letniej historii. Predators dotychczas wygrali zaledwie trzy serie play-off. W tegorocznych, do których przystępowali z ostatniego, 8. miejsca w Konferencji Zachodniej, najpierw ograli nr 1 Zachodu, Chicago Blackhawks 4-0, potem pokonali St. Louis Blues (4-2) i Anaheim Ducks (4-2).