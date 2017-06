Robert Kubica: Chciałbym wrócić do Formuły 1

We wtorek Kubica zasiadł za sterami bolidu Renault z roku 2012 i wykonał 115 okrążeń na torze w Walencji. Testy były zamknięte, wszyscy obecni dostali zakaz informowania, publikowania zdjęć czy nagrań wideo w trakcie ich trwania. Ale gdy się zakończyły, coraz więcej szczegółów zaczęło wyciekać do sieci. Dziennikarz "L'Equipe" Frederic Ferret napisał, że testy były symulacją warunków wyścigowych i kwalifikacji, a Polak osiągał lepsze czasy niż Siergiej Sirotkin, czyli rezerwowy kierowca zespołu Renault.

- To dla mnie niczym nowy początek. Nie wiem jeszcze co ze sobą przyniesie, ale miło wiedzieć, że mogę prowadzić bolid Formuły 1 z moimi ograniczeniami. Wiem, że jestem w stanie jechać z dobrą prędkością przez cały dystans Grand Prix. Jestem z tego powodu zadowlony i szczęśliwy. Chciałbym przeprowadzać więcej tego typu testów. To nie zależy tylko ode mnie, ale wciąż będę nad tym pracował. Obym pewnego dnia miał szansę na prawdziwy powrót - powiedział Kubica.

- Przyszły powrót popularnego Polaka byłaby jedną z najbardziej zdumiewających i wzruszających historii - napisało Sky Sports. Zauważa, że Kubica ma dopiero 32 lata, tyle samo, co Lewis Hamilton. Brytyjczycy przypominają, że Polak był typowany na przyszłego mistrza świata podczas swojej pięcioletniej przygody z F1. Wygrał Grand Prix Kanady w 2008 roku i 12 razy stawał na podium. Jego znakomicie rozwijającą się karierę zastopował jednak poważny wypadek podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora w 2011 roku.