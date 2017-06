Polska - Rumunia 3:1. Zbigniew Boniek dla Sport.pl: Były problemy, ale nie było nerwów. To jest drużyna poukładana, no i jest On. A On jak widzi dwa centymetry przestrzeni w bramce.

Pawe Wilkowicz: Widz, 瞠 pan ju na Twitterze na rosyjski przeszed. Wreszcie mo積a powiedzie g這郾o: Polska na ten mundial pojedzie?

Zbigniew Boniek: Ten rosyjski to dla zabawy i odreagowania. Jeszcze mecze trzeba wygra, troch punkt闚 zdoby, ale tej grupie ludzi nie grozi, 瞠 pokpi te sprawy, wi璚 mo積a po瘸rtowa. By czas euforii po Euro, wtedy trzeba by這 zareagowa, zresetowa, bo dru篡na to 篡wy organizm i trzeba o niego dba. Ale teraz to jest ju odleg貫. Przed nami jesie. Czas stawiania piecz徠ek i czas pi貫k meczowych. Pierwsza b璠zie we wrze郾iu z Dani.

Z Rumuni to by mecz, kt鏎y trzeba po prostu wygra, a potem zapomnie?

Mecz by 鈔edni, brakowa這 rytmu, ale zwyci瘰two by這 pewne. To 鈍iadczy o tym, 瞠 ta dru篡na ma swoj si喚, przekonanie, umie si do meczu przygotowa. Wie, po co wychodzi na boisko, wie jak te punkty ugra. Po zawodnikach by這 wida, 瞠 to nie jest najlepszy okres do grania w pi趾. 疾 jeste鄉y po dw鏂h, trzech tygodniach wakacji. Nie taka szybko嗆, nie takie reakcje. Dwie bramki do這篡li鄉y z karnych, z akcji bywa造 problemy. Nawet Robert ze dwa razy poszed do przodu jak nie Robert. Gdyby by w pe軟ej formie, to nikt by go nie zatrzyma. By造 problemy, ale nie by這 nerw闚. Bo ta dru篡na jest zaprawiona w wygrywaniu. I mo瞠 najlepiej to zmierzy w豉郾ie meczami z Rumuni. Przecie my tak historycznie zawsze si z Rumuni m璚zyli鄉y. Zawsze na ich tle s豉bo wygl康ali鄉y. A w tych eliminacjach oni na naszym tle 幢e wypadli.

Najbardziej w sobot brakowa這 rytmu w ataku: tu zabrak這 metra przy podaniu, tam lepszego momentu zagrania, po rajdach Kamila Grosickiego pi趾a trafia豉 do nikogo i wysi貫k si marnowa.

Tak to jest w wakacyjnym graniu. Wypadasz na chwil z rytmu grania co tydzie czy co trzy dni i gubisz wyczucie momentu. A wystarczy, 瞠 timing si psuje o jeden czy dwa procent i ju to potem na boisku wida. Nie ma co narzeka. W tym terminie, po takim wyniku – dobry wiecz鏎 i to si liczy. A teraz ca豉 wajcha na Euro U-21, 瞠by zrobi turniej kt鏎y si spodoba. Przyjrzymy si, jakich mamy m這dych pi趾arzy i na co ich sta.

Najwi璚ej w徠pliwo軼i by這 co do zmian: Polska ko鎍zy豉 mecz z trzema napastnikami na boisku. Trener co sprawdza przed Dani?

A to ju trzeba trenera pyta. Mnie si wydaje, 瞠 przy stanie 3:0 mia swobod. Je郵i chcia dowarto軼iowa kogo, kto ostatnio gra mniej, jego pe軟e prawo. Dla mnie to przy tym wyniku nie jest 瘸dnym problemem. To by taki mecz, w kt鏎ym si喚 pokaza豉 ca豉 dru篡na. My mamy ci庵le jaki problem na przyk豉d z Thiago Cionkiem. Wypada Kamil Glik i zaraz jest biadanie, co teraz, jak go zast徙i. Wyszed w sobot Thiago Cionek i moim zdaniem on nie by pewny. On by arcypewny. Rumun przy nim sztycha nie zrobi. Piotr Zieli雟ki si rozwija. Karol LInetty nabiera do鈍iadczenia. Bardzo dobrze gra z Rumuni mi璠zy liniami. Krzysztof M帷zy雟ki – kolejny na plus. Nie chc zreszt tak wyr騜nia, bo oni jako ca這嗆 s dobrze pouk豉dani. No i jest On. A On jak widzi dwa centymetry przestrzeni w bramce to potrafi tam zmie軼i.

On si w sobot mocno m璚zy, a i tak schodzi z hattrickiem.

Moim zdaniem w przypadku Roberta nie wolno nadal zapomina o tej kontuzji barku z meczu z Borussi. Ona go wybi豉 z rytmu, on jeszcze z tego powodu cierpi. Ten prawdziwy Robert wr鏂i dopiero po wakacjach, trzeba da mu czas, w takich sytuacjach nie da si inaczej. M闚i: prawdziwy Robert, nie maj帷 na my郵i strzelania bramek, bo on to umia zawsze. Tylko o samej grze. Przez ostatnie p馧tora miesi帷a przez t kontuzj nie m鏬 nabra rozp璠u i wida, 瞠 dzi go znacznie wi璚ej kosztuje zrobienie tego, co wcze郾iej przychodzi這 naturalnie. Ale on sobie jako radzi, nie skar篡 si. Bramki ma w DNA. Gdy podchodzi do karnego, to wszyscy na trybunach ju mu dopisuj gola. Tylko moja 穎na nie, ona m闚i: ja si boj. Ja jej m闚i, 瞠 niepotrzebnie. To te jest bardzo wa積e dla dru篡ny, 瞠 ma t pewno嗆: je郵i wywalczymy karnego, to z Robertem w sk豉dzie oznacza gola.

B璠zie teraz jak przed Euro 2016, gdy z szukaniem turniejowej bazy czekali軼ie a awans b璠zie pewny, 瞠by nie zapeszy?

Mo瞠 tym razem sytuacja b璠zie inna, bo inne te s okoliczno軼i. Nie wykluczam, 瞠 trzeba b璠zie na Wsch鏚 zajrze szybciej.

Dyrektor kadry Tomasz Iwan m闚i , 瞠 foldery z o鈔odkami docieraj do PZPN ju od jakiego czasu, ale na razie jeszcze si do nich nie przymierzacie.

Decyzja zapadnie za kilka dni. Nie wykluczam, 瞠 jednak b璠ziemy do tych folder闚 zagl康a i sprawdza na miejscu. A teraz pora wy豉dowa adrenalin, w niedziel gram w Madrycie, mecz Real – Roma, Old Stars. Pono stadion wyprzedany. Nawet nie wiem do ko鎍a, na jaki cel b璠 pieni康ze z meczu i kto zagra, bo si troch waha貫m: co b璠zie jak mecz z Rumuni si nie uda, czy jecha. Powiedzia貫m w ko鎍u: dobra, przyjad, tylko mi na razie tym gitary nie zawracajcie. A po takim zwyci瘰twie nad Rumuni, jak tu nie jecha? Mo瞠 dam rad. Kiedy to cz這wiek jecha do Madrytu gole strzela, a teraz, to byle nie odstawa.