Eliminacje MŚ 2018. Polska - Rumunia 3:1. Robert Lewandowski lepszy niż Lato, Ronaldo i Messi

Pod wodzą Nawałki, czyli od listopada 2013 roku do teraz, Lewandowski rozegrał 29 meczów, w których zdobył 28 bramek i zaliczył sześć asyst. Co ważne, „Lewy” stał się maszyną zwłaszcza wtedy, kiedy Polska walczy o punkty.

Gol w Astanie w pierwszej kolejce trwających eliminacji MŚ w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Kazachstanem, hat-trick z Danią w meczu wygranym 3:2, ratująca nas bramka wbita Armenii w 95. minucie starcia wygranego 2:1, dwie petardy w Bukareszcie (3:0), bramka w Podgoricy w spotkaniu z Czarnogórą, które wygraliśmy 2:1, teraz kolejny hat-trick. Po sześciu kolejkach eliminacji w strefie europejskiej Lewandowski jest ich najlepszym strzelcem, prowadzenie dzieli z Ronaldo, obaj mają po 11 bramek.

Kiedy dodamy 13 trafień „Lewego” z eliminacji Euro 2016 i jego gola z ćwierćfinału ME z Portugalią, mamy aż 25 trafień w meczach o punkty. Imponujące

Lewandowski lepszy od Ronaldo i Messiego

Liczby Lewandowskiego są rewelacyjne i obrazują, jaką maszyną stał się, grając w reprezentacyjnych barwach. Jego średnia gola na mecz u Nawałki wynosi 0,97. Po zsumowaniu goli (28) i asyst (sześć) łatwo policzyć, że kapitan ma średnio w spotkaniu udział przy 1,17 bramki dla drużyny.

Dla porównania: w swoich ostatnich 29 meczach dla Portugalii Ronaldo zdobył 24 gole i zaliczył sześć asyst. Lionel Messi w swych ostatnich 29 występach w barwach Argentyny zdobył 16 bramek i dołożył 10 asyst. Liczby robiące wrażenie, ale pokazujące, że obaj najwięksi współcześni piłkarze świata ustępują Lewandowskiemu. A gdyby ktoś chciał umniejszać dorobek Polaka, twierdząc, że błyszczał m.in. przeciw Gibraltarowi (w dwóch meczach sześć goli i zaliczył trzy asysty), to musi wiedzieć, że Ronaldo swoje statystyki miał okazję poprawiać grając m.in. z Andorą i Wyspami Owczymi, a Messi z Hongkongiem czy Panamą.

Teraz celem Lubański

Mecz z Rumunią był 87. występem Lewandowskiego w narodowych barwach. Bramek „Lewy” ma już 46. Właśnie w historycznym rankingu najlepszych strzelców polskiej kadry na drugie miejsce, wyprzedza o jedną bramkę Grzegorza Latę (król strzelców MŚ 1974 strzelił 45 goli w 100 meczach). Przed napastnikiem Bayernu Monachium jest tylko Włodzimierz Lubański. On zdobył 48 goli. W 75 występach. Legendarny gracz Górnika Zabrze i Lokeren miał średnią 0,64 bramki na mecz. Lewandowski ma gorszą – 0,53. To dlatego, że przed kadencją Nawałki w 58 występach strzelił tylko 18 goli. Czyli między 2008 a 2013 rokiem miał średnią 0,31 trafienia na spotkanie. Pewne jest, że wkrótce kapitan kadry Nawałki wyprzedzi Lubańskiego w rankingu polskich piłkarzy z największą liczbą bramek zdobytych dla reprezentacji. A widząc, jak świetnie funkcjonuje w kadrze w ostatnich latach, trzeba się zastanawiać czy średniej gola na mecz nie będzie miał ostatecznie podobnej do tej, jaką wypracował Lubański.