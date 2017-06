Polska - Rumunia. Christoph Daum: Jestem pewien, że Polacy bezpośrednio awansują na mistrzostwa świata

W sobotę wieczorem drużyna Adama Nawałki pokonała na PGE Narodowym Rumunów 3:1. Wszystkiego gole dla Polaków strzelił Robert Lewandowski, honorową bramkę dla gości zdobył Bogdan Stancu.



- Gratulacje dla Adama Nawałki i jego drużyny. Po prostu nie byliśmy w stanie zatrzymać bardzo ofensywnie grającej reprezentacji Polski. Nie mam zastrzeżeń co do decyzji sędziego o dyktowaniu rzutów karnych, ale jestem rozczarowany postawą naszej defensywy. Sytuacje takie jak ta, przy drugiej bramce, po rzucie rożnym, analizowaliśmy ze sto razy. Mimo tego Lewandowski i tak strzelił nam gola. Nie zrealizowaliśmy naszych założeń taktycznych, przegraliśmy zasłużenie - powiedział na konferencji prasowej Daum.



- Nie chcieliśmy ryzykować. Mecz trwa 90 minut, a nie 15. Chcieliśmy kontrolować sytuację na boisku, czekać na błędy Polaków i je wykorzystać. W ostatnim meczu z Danią zaczęliśmy bardzo agresywnie, a po przerwie nasze tempo wyraźnie spadło. Nie chcieliśmy popełnić tego samego błędu, ale w Warszawie zabrakło nam dyscypliny.



- Polacy mają drużynę, w której kilku piłkarzy prezentuje najwyższy poziom. Nawałka ma też spory wybór. Grzegorz Krychowiak nie gra w PSG, stracił też miejsce w reprezentacji, ale wasz selekcjoner ma go kim zastąpić bez straty jakości na boisku. Jestem przekonany, że to właśnie Polacy bezpośrednio awansują na mundial w Rosji - zakończył Daum.



Po sześciu kolejkach eliminacji w grupie prowadzą Polacy z 16 punktami. Druga jest Czarnogóra z 10 "oczkami", zaraz za nią Dania z taką samą ilością punktów. Rumuni są na czwartym miejscu z zaledwie sześcioma punktami.