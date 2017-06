Formuła 1. Hamilton najszybszy przed GP Kanady. Wyrównał wyczyn Senny

Drugi czas w kwalifikacjach uzyskał kierowca Ferrari Sebastian Vettel. Trzeci był kolega Hamiltona z Mercedesa Valtteri Bottas.

Anglik w tegorocznych kwalifikacjach był najszybszy już po raz czwarty, a w całej swojej karierze po raz 65. W ten sposób wyrównał rekord swego idola Ayrtona Senny. Zresztą na podium po zawodach dumnie trzymał w ręku kask brazylijskiego mistrza. Dostał go od rodziny kierowcy i był tym faktem wyraźnie wzruszony.

- On zainspirował mnie do bycia tym, kim jestem teraz. Jego kask to dla mnie największy zaszczyt - wyznał Brytyjczyk.

Hamilton niebawem może przejść do historii formuły jeden. Do prowadzącego w zestawieniu Michaela Schumachera brakuje mu jeszcze trzech kwalifikacyjnych wygranych.