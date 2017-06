El. MŚ 2018. Polska - Rumunia 3:1. Drzwi na mundial w Rosji szeroko otwarte. Hat-trick Roberta Lewandowskiego

ulalosie 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

A ja trochę zepsuję nastrój euforii.... Gdybyśmy grali z jakąś mocniejszą drużyną - zremisowalibyśmy albo przegrali. Nawałka ma więcej szczęścia, niż umiejętności trenerskich. Dalej będę się upierał, że jest to człowiek, który pozbawił nas medalu na ME. Ostatnie 25 minut tego meczu to była przepotworna nędza. Ci piłkarze są wprost stworzeni do rzeczy wielkich! Ale czy są w stanie osiągnąć coś z Nawałką? Wyobraźmy sobie, że takich piłkarzy ma Benhaker...