El. MŚ. Polska - Rumunia. Doskonały mecz kadry Adama Nawałki. Wielki Zieliński, kosmita Lewandowski [OCENY]

Wojciech Szczęsny - 4. Wrócił do bramki reprezentacji Polski kosztem Łukasza Fabiańskiego, ale w meczu z Rumunią specjalnie się nie napracował. Pierwszą poważniejszą interwencję zaliczył dopiero w 76. minucie. Chwilę później wyciągał piłkę z siatki po doskonałym uderzeniu (i rykoszecie) Bogdana Stancu.



Łukasz Piszczek - 5. Skuteczny w defensywie, bardzo aktywny w ataku. Obrońca Borussii Dortmund w ofensywie ustawiony był nawet wyżej od grającego po jego stronie Jakuba Błaszczykowskiego. Między innymi to jego aktywna postawa na połowie Rumunów pozwoliła Polakom rozbić mur postawiony w obronie przez rywali.



Thiago Cionek - 4+. Bardzo godnie zastąpił Kamila Glika. Cionkowi bardzo trudno wypomnieć jakąkolwiek rażącą pomyłkę. Piłkarz Palermo imponował zwłaszcza w pojedynkach główkowych, w których nie dawał najmniejszych szans Rumunom.



Michał Pazdan - 4+. Doskonale spisał się w roli lidera obrony pod nieobecność Glika. Jak zwykle czujny, pewny, sprytny, świetnie grał na wyprzedzenie. Do spółki z Cionkiem całkowicie wyłączył z gry Florina Andone.



Artur Jędrzejczyk - 3+. Twardy, pewny i nieustępliwy w obronie. W porównaniu do Piszczka, legionista blado wypadł jednak w ofensywie. Jędrzejczyk rzadko wspierał Grosickiego w ataku, najczęściej ograniczał się do asekuracji jego indywidualnych akcji. Zdecydowanie słabszy w końcówce meczu.



Karol Linetty - 5. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy mecz pomocnika Sampdorii w reprezentacji Polski. Były zawodnik Lecha Poznań grał bardzo mądrze i spokojnie w ataku, dużo dobrego dawał Polakom w defensywie, gdzie zaliczył kilka ważnych odbiorów. Najlepszą recenzją gry Linettego mogą być kłopoty, jakie miała nasza reprezentacja po jego zejściu z boiska.



Krzysztof Mączyński - 5. Z powodu kontuzji zszedł z boiska jeszcze przed przerwą. A szkoda, bo pomocnik Wisły Kraków należał do najlepszych piłkarzy w drużynie Adama Nawałki. Mączyński nie tylko przerywał akcje rywali i odbierał piłki, ale też kreował akcje reprezentacji Polski. Najlepszym przykładem jest jego sytuacja z 38. minuty, kiedy po jego podaniu sam na sam z Tatarusanu znalazł się Lewandowski.



Jakub Błaszczykowski - 4. Aktywny, starał się tworzyć zagrożenie na prawej stronie boiska, jednak w ofensywie aktywniejszy od niego był Piszczek. Błaszczykowski momentami trzymał się nawet bliżej środka, gdzie stwarzał przewagę i szybkimi podaniami na jeden kontakt, wraz z kolegami rozmontowywał defensywę Rumunów.



Piotr Zieliński - 6. Podobnie jak cała drużyna, mecz zaczął ospale. Po pierwszych kilkunastu minutach można było wręcz pytać czy pomocnik Napoli jest na boisku. Wraz z upływem czasu Zieliński jednak rozkręcił się, nabrał pewności, był jednym z najlepszych zawodników na boisku.

To jego przyspieszenie i indywidualna akcja, rozpoczęły atak Polaków, po którym zespół Nawałki otrzymał pierwszy rzut karny. Na początku drugiej połowy Zieliński asystował przy drugim trafieniu Lewandowskiego. Chwilę później to na nim podyktowana została druga jedenastka, którą też wykorzystał napastnik Bayernu Monachium. Mimo mizernego początku, był to doskonały występ zawodnika Napoli.



Kamil Grosicki - 5. Od początku bardzo aktywny, pozytywnie nabuzowany. Grosicki nie bał się indywidualnych akcji, którymi sprawiał mnóstwo kłopotów Romario Benzarowi. I jego rajdów w meczu z Rumunią było kilka(naście). "Grosik" imponował szybkością, luzem. Szkoda tylko, że żadne z jego zagrań nie dało Polakom gola.



Robert Lewandowski - 6. Tu już nie ma co chwalić, tu trzeba klaskać, cmokać, delektować się. Początek spotkania dla Lewandowskiego był bardzo trudny. Napastnik Bayernu był odcięty od podań, w poszukiwaniu piłki schodził nawet na własną połowę. Kiedy tylko pojawiły się okazje, to je po prostu wykorzystał. W pierwszej połowie rzut karny, po przerwie Tatarusanu pokonał strzałem głową, chwilę później ponownie strzelił gola z jedenastki.

Nasz kapitan w meczu z Rumunią zdobył dziewiątą, dziesiątą i jedenastą bramkę w tych eliminacjach. A mógł mieć jedną więcej. Mógł, ale jeszcze przed przerwą zmarnował okazję sam na sam z Tatarusanu.



Grzegorz Krychowiak - 3. Tuż przed przerwą wszedł w miejsce kontuzjowanego Mączyńskiego. I na pewno nie zagrał równie dobrze jak wiślak. Po Krychowiaku niestety widać brak regularnej gry w PSG. Pomocnik grał na alibi, często podawał wszerz lub do tyłu. Blady występ w porównaniu do doskonałej gry Mączyńskiego.



Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk - grali za krótko, by ich ocenić.