El. MŚ 2018. Sytuacja w grupie E. Polska coraz bliżej mundialu!

Reprezentacja Polski w sześciu meczach zdobyła 16 punktów i zajmuje 1. miejsce w grupie E. Polacy na początek eliminacji zremisowali 2:2 z Kazachstanem, potem pokonali Danię (3:2), Armenię (2:1), Rumunię (3:0), Czarnogórę (2:1) i teraz ponownie Rumunię (3:1).

Polacy są w idealnej sytuacji. Gdyby przyjąć najtrudniejszy scenariusz, że Czarnogóra lub Dania wygrają wszystkie spotkania do końca eliminacji, nam, do pewnego awansu wystarczy 7 punktów w czterech meczach, czyli dwie wygrane i remis. A połowę pozostałych meczów gramy u siebie.

Podopiecznym Adama Nawałki pozostały cztery spotkania. U siebie zagrają z Kazachstanem i Czarnogórą, a na wyjeździe z Danią i Armenią.

Kolejny mecz Polacy zagrają z Danią, ale nawet jeśli 1 września pokonają Duńczyków i będą mieli nad nimi dziewięć punktów przewagi to wciąż nie będą pewni nawet baraży. Choć zostaną im trzy mecze to według regulaminu najpierw liczy się różnica bramek, następnie liczba strzelonych goli, a dopiero potem bezpośrednie starcia. Czyli w przypadku trzech porażek Polaków i przy trzech wysokich zwycięstwach Duńczyków (z Armenią, Czarnogórą i Rumunią) oraz trzech wygranych Czarnogóry (z Kazachstanem, Polską i Rumunią) to Czarnogóra i Dania wyprzedzą zespół Nawałki pozbawiając go szans na awans na mundial. Ale taki scenariusz, przy takiej grze Polaków, jest tak samo skomplikowany co nieprawdopodobny.

Polska 6 16 15:7 Czarnogóra 6 10 14:6 Dania 6 10 10:6 Rumunia 6 6 7:7 Armenia 6 6 6:14 Kazachstan 6 2 4:16

Pozostałe mecze:

1.09 Kazachstan - Czarnogóra

1.09 Rumunia - Armenia

1.09 Dania - Polska

4.09 Armenia - Dania

4.09 Polska - Kazachstan

4.09 Czarnogóra - Rumunia

5.10 Armenia - Polska

5.10 Rumunia - Kazachstan

5.10 Czarnogóra - Dania

8.10 Dania - Rumunia

8.10 Kazachstan - Armenia

8.10 Polska - Czarnogóra