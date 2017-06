El. MŚ 2018. Wielki powrót do polskiej bramki

Polski bramkarz ma za sobą najlepszy sezon w karierze, dlatego selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował, że to 27-letni Szczęsny stanie między słupkami w meczu z Rumunią.

Wojciech Szczęsny zagrał w tym sezonie w 38 meczach Seria A i wpuścił tylko 38 bramek. Dodatkowo Polak w 14 meczach zachował czyste konto. Świetna gra golkipera została dostrzeżona przez wielkie kluby, które bardzo chciałby pozyskać piłkarza wypożyczonego z Arsenalu. Wydaje się, że najbliżej podpisania umowy ze Szczęsnym jest Juventus, który szuka następcy dla Buffona.

Średnie statystyki w kadrze

Szczęsny pojawił do tej pory w 28 meczach reprezentacji Polski, ale aż 21 z tych spotkań to gry towarzyskie. Piłkarz Romy wystąpił także w czterech meczach eliminacji do mistrzostw Europy oraz w jednym spotkaniu el. do mistrzostw świata. Szczęsny zagrał także w meczach otwarcia zarówno Euro 2012, jak i Euro2016, ale jego przygoda z turniejem za każdym razem kończyła się już po pierwszej grze.