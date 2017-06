Polska - Rumunia. FB LIVE! Nasi dziennikarze relacjonują spod Stadionu Narodowego

mm

Robert Lewandowski (ALIK KEPLICZ/AP)

W sobotni wieczór o godz. 20.45 reprezentacja Polski rozpocznie mecz z Rumunią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Na Stadionie Narodowym w Warszawie są nasi dziennikarze, którzy na żywo relacjonują dla was to wydarzenie.

Za pośrednictwem Facebooka relacje na żywo spod Stadionu Narodowego prowadzić będzie Damian Bąbol, którego w przerwie meczu wesprze Sebastian Staszewski. Ewentualna wygrana nad Rumunią znacznie przybliży drużynę Adama Nawałki do awansu na mundial w Rosji. Na półmetku zmagań biało-czerwoni są liderami tabeli grupy E i mają aż sześć punktów przewagi nad zajmującymi kolejne miejsca Duńczykami i Czarnogórcami. Relacja z meczu w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE - pierwszy gwizdek o godz. 20.45.

Sprawdź, ile wiesz o kadrze Nawałki 1/10 Kto strzelił pierwszego gola dla Polski na Euro 2016? Jakub Błaszczykowski Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Kamil Grosicki