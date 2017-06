Alexis Sanchez doszedł do porozumienia z Manchesterem City

Taką informację podał Fernando Solabarrieta, dziennikarz współpracujący z telewizją Fox Sports. Sanchez ustalił już z Manchesterem szczegóły indywidualnego kontraktu i wszystko wskazuje na to, że wkrótce stanie się oficjalnie piłkarzem City.

W ostatnich dniach Chilijczyk łączony był z przenosinami do Bayernu Monachium, na co naciskał sam Arsene Wenger. Francuz nie chciał, by jego największa gwiazda trafiła do innego klubu z Premier League, wzmacniając tym samym jednego z rywali Kanonierów.

Sancheza do transferu przekonał Pep Guardiola. Obaj panowie pracowali ze sobą w Barcelonie w sezonie 2011/2012, ostatnim Hiszpana na ławce trenerskiej Dumy Katalonii.

W minionym sezonie reprezentant Chile był najlepszym piłkarzem Arsenalu. W 51 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 30 goli i zanotował 19 asyst.