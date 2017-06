Serie A. Francesco Totti zamierzał zmarnować karnego w ostatnim meczu! Dlaczego?

25-letnia kariera legendy włoskiego futbolu zakończyła się meczem z Genoą (3-2). 40-latek wszedł przy owacji kibiców w 54. minucie, a po spotkaniu został pięknie pożegnany.

Dla Romy było to niezwykle ważne spotkanie. Napoli wygrywało z Sampdorią, więc Rzymianie musieli wygrać swój mecz, by zająć drugie miejsce dające pewny awans do Ligi Mistrzów. Roma przegrywała 0-1, objęła prowadzenie 2-1, by je stracić na 10 minut przed końcem. Ostatecznie zwycięskiego gola strzelił w 91. minucie Diego Perotti, ale przez taki przebieg spotkania Totti nie mógł zrealizować swojego planu.

- Przez cały tydzień był poddenerwowany. Jednego dnia mówił, że kończy karierę, innego, że zamierza wciąż grać. Przed ostatnim meczem wszyscy spotkaliśmy się w szatni i Totti powiedział, że "jeśli będzie rzut karny, to nie strzelę go, wykopię piłkę w kierunku Curva Sud [trybuna ultrasów Romy - dop. red.] - zdradził Juan Jesus.

- Karnego nie było, więc w zamian kopnął w trybuny podpisaną piłkę po meczu. Totti to fantastyczna osoba i zasługuje na więcej niż tamto pożegnanie. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy grać z nim w jego ostatnim sezonie z Romą. W innych klubach mógł wygrać o wiele więcej, takich piłkarzy jak on było tylko kilku.

Informacje Jesusa potwierdza znany włoski komentator i dziennikarz Sky Sport Italia Fabio Caressa. - Gdyby wynik meczu był już ustalony, Totti zamierzał wziąć piłkę przy rzucie karnym, podpisać ją, a potem celowo nie trafić, tylko posłać piłkę w trybuny - powiedział Caressa.

Roma chce, by Totti został jednym z dyrektorów w klubie. Sam zainteresowany jeszcze nie zdradził, co będzie robił w przyszłości.