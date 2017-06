Bundesliga. Sensacja! Hertha Berlin chce Ibrahimovicia

W kwietniu Ibrahimović zerwał więzadło w kolanie, przez co wypadł z gry na kilka miesięcy. Najprawdopodobniej wróci dopiero w lutym, dlatego Manchester United nie zamierza przedłużyć z nim kontraktu. A to oznacza, że Szwed będzie wolnym zawodnikiem, więc napływają do niego oferty z całego świata.

Jedną z najbardziej sensacyjnych jest ta od Herthy Berlin.

Niemiecki klub kusi go wspaniałymi kibicami oraz możliwością wygrania Bundesligi. W zeszłym sezonie zajął 6. miejsce, więc zagra też w fazie grupowej Ligi Europy.

Zlatan to kolekcjoner tytułów mistrzowskich. Prawie wszędzie gdzie grał zdobywał mistrzostwo kraju. Tak było w Holandii (Ajax Amsterdam), we Włoszech ( Inter i Milan), a także w Hiszpanii (Barcelona), Francji (PSG) i Anglii (United).

35-latek wciąż może być wartościowym wzmocnieniem. W minionym sezonie rozegrał 28 spotkań w Premier League, w których zdobył 18 bramek. Przeprowadzka do Berlina wydaje się jednak mało realna, ponieważ jego zarobki w Manchesterze sięgały niemal 19 milionów funtów. Niemcom trudno będzie spełnić jego oczekiwania finansowe, nawet jeśli zgodzi się na obniżkę pensji.