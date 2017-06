El. do MŚ 2018. Polska-Rumunia. Thiago Cionek. Do Michała Probierza krzyczy: "Cześć, Tato!" i dziękuje, że go Polska nauczyła futbolu i historii. Również tej rodzinnej

Jego urodzeni w Brazylii dziadkowie żyli w okolicach Kurytyby w tak bardzo polskim świecie, że portugalskiego nauczyli się dopiero jako dorośli. W żyłach jego ojca Mario Cionka płynie tylko polska krew. Ale w domu rodzinnym polski było słychać rzadko. – Za to co niedziela budziło mnie: bam, bam, bam. To babcia Ana tłukła mięso na polskie schabowe. Cały tydzień mijał po brazylijsku. Ale niedziela musiała być polska – mówi Thiago Cionek.

Mówi po polsku z zaśpiewem, ale znakomicie. Jego pierwszym nauczycielem był Hermes, Brazylijczyk poznany w Jagiellonii. Thiago pożyczał od niego podręczniki, słowniki. Już po trzech miesiącach był w stanie się porozumieć w podstawowych sprawach. Na boisku też był taki zawzięty w nauce. I też miał dużo do nadrobienia. Nadrobił na tyle, że dziś przyjaciel Hermes – obecnie trener Chojniczanki – może go odwiedzać na zgrupowaniach reprezentacji.

Thiago, reprezentant Lasów Państwowych

Michał Probierz żartował kiedyś z Thiago Cionka, że powinien grać w drużynie Lasów Państwowych, taki był nieociosany technicznie. Gdy byli razem w Jagiellonii, Probierz bywał dla niego bardzo surowy, krzyczał żeby grał prosto, nie komplikował. Uczył Cionka taktyki. Ale potem pierwszy polecał go do polskiej kadry. Dziś, gdy się spotykają, Thiago wita byłego trenera Jagiellonii: „Cześć, Tato!”. I dziękuje za to, że to u Probierza miał pierwszy kontakt z nowoczesną piłką.

W Jagiellonii przekonał wszystkich do siebie uporem. – Zdecydował sparing w Gutowie, w strasznym upale. Mieliśmy do wyboru jeszcze jednego piłkarza, ale Thiago tak się starał… Okazał się chłopakiem bardzo solidnym, pracowitym, agresywnym w grze. A to wszystko są na dłuższą metę najważniejsze cechy dobrego piłkarza. Do tego jest świetnie przygotowany fizycznie. On ma właściwie tylko jeden problem: nie strzela goli. W bronieniu jest świetny, w ataku jeszcze niepewny. A u obrońcy nawet kilka strzelonych goli bardzo winduje w górę wartość rynkową – oceniał swego czasu Probierz.

„Adam Nawałka zadzwonił, wszystko działo się w biegu. Nawet nie było kiedy się wzruszyć”

Thiago jest reprezentantem już ponad trzy lata. Obywatelem Polski od sześciu lat. Ale pozostaje zagadką. Unika wywiadów, choć umie opowiadać barwnie i dużo w życiu widział. Gra rzadko. Tylko, gdy wypada któryś z podstawowych obrońców. Jak w sobotę w meczu z Rumunią Kamil Glik, którego Cionek zastąpi w środku obrony. Grał w Euro 2016 w spotkaniu z Ukrainą, w obecnych eliminacjach z Danią, z Armenią, wszedł w końcówce meczu z Czarnogórą. Ale nawet gdy wiadomo, że nie zagra, zawsze w kadrze jest.

– Od kiedy przyjechałem do Europy to właściwie u każdego trenera w kolejnych klubach grałem. Do kadry Adam Nawałka powołał mnie na szybko, na towarzyski mecz z Niemcami w Hamburgu w 2014, nie grali wtedy najlepsi. Trener oglądał mnie wcześniej w meczach mojej Modeny, ale zadzwonił ledwie kilka dni przed meczem. Pakowałem się w biegu. Nawet nie było kiedy się zastanowić, czas na wzruszenia był później. I zostałem w reprezentacji do dzisiaj – mówi Thiago Cionek. Debiutował w reprezentacji już jako piłkarz Modeny, wcześniej grał w Padovie, po Modenie trafił w 2016 roku do Palermo. Z klubem z Sycylii grał w Serie A. W zakończonym właśnie sezonie spadli z ligi. Chcą wrócić do Serie A jak najszybciej, choć Thiago nie przesądza, że w Palermo na pewno zostanie. – To już sprawa dla mojego menedżera – mówi.

„Thiago, ty zostałeś w latach 90.?”

Siedzi przy stoliku z tymi, którzy się sami nazwali fusami: z piłkarzami z polskiej ligi lub z mniej znanych zagranicznych klubów. Tak naprawdę jednak do żadnej grupki nie należy, dogaduje się ze wszystkimi. Żaden z kadrowiczów go przez te trzy lata nie widział obrażonego ani zirytowanego. Zna swoje miejsce, na wodzireja się nie nadaje. Ale ripostę ma.

– Thiago, czemu ty grasz w butach Lotto? Zostałeś w latach dziewięćdziesiątych? Przecież nikt już w tym nie gra – zaczepiał go kiedyś w żartach przy stoliku fusów jeden z kadrowiczów z polskiej ligi. – Lepiej grać w butach Lotto czy w Lotto Ekstraklasie? – odciął się Thiago.