SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Polska - Rumunia, siatkarze w Lidze Światowej, finały Rolanda Garrosa

SOBOTA

20.45 Polska - Rumunia

Reprezentacja Polski gra o to, by znacz帷o przybli篡 si do awansu na mundial. Wygrana z Rumuni tego jeszcze nie zagwarantuje, ale pozwoli jeszcze bardziej odskoczy od rywali. Trener Adam Nawa趾a ma ogromny komfort pracy, bo wszyscy powo豉ni przez niego pi趾arze s w dobrej dyspozycji, nikt nie narzeka na urazy. Brakuje tylko Kamila Glika, kt鏎y pauzuje za kartki. Rywale do Warszawy przyje盥瘸j w os豉bionym sk豉dzie i z pora磬 0:3 w pami璚i.

Typ Sport.pl: POLSKA

18.00 Kazachstan - Dania

Du鎍zycy nie zacz瘭i tych eliminacji najlepiej, przegrali dwa z pi璚iu mecz闚, jedno spotkanie zremisowali. W meczu z Kazachstanem b璠 zdecydowanym faworytem (w pierwszej rundzie wygrali 4:1), ale w tych eliminacjach w Astanie jeszcze nikt nie wygra. Swoje mecze remisowa造 tam Polska i Rumunia.

Typ Sport.pl: DANIA

20.45 Czarnog鏎a - Armenia

Zaci皻a walka o drugie miejsce w „polskiej” grupie eliminacyjnej. Walcz o nie a cztery dru篡ny. Czarnog鏎a jest druga z siedmioma punktami, ale przegra豉 dwa ostatnie spotkania. Armenia jest na czwartej pozycji, ale do Czarnog鏎c闚 traci tylko punkt. Dodatkowo, pokona豉 na w豉snym stadionie swojego najbli窺zego rywala 3:2.

Typ Sport.pl: CZARNOG紑A

18.00 Szkocja - Anglia

Anglicy w pierwszej rundzie wygrali cztery z pi璚iu mecz闚, Szkot闚 pokonali a 3:0 i sobotniego spotkanie te b璠 faworytem. Tym bardziej, 瞠 ze swoimi s御iadami przegrali tylko raz na ostatnich 10 pojedynk闚. Co wi璚ej, Szkoci na zwyci瘰two z Angli u siebie czekaj ju od 32 lat.

Typ Sport.pl: ANGLIA

POZOSTAΒ WYDARZENIA

15.00 Jelena Ostapenko - Simona Halep

W kobiecym finale Rolanda Garrosa zestaw do嗆 niespodziewany. Dla 20-letniej υtyszki Jeleny Ostapenko to ju jest 篡ciowy sukces. Je郵i turniej wygra, to w dwa tygodnie we Francji zarobi wi璚ej ni przez ca陰 dotychczasow karier. Dla jej rywalki Simony Halep to drugi fina wielkoszlemowy i szansa na pierwszy triumf. Je郵i Rumunka wygra, b璠zie od poniedzia趾u now liderk 鈍iatowego rankingu.

15.40 Brazylia - Polska

Drugie starcie Bia這-Czerwonych z Brazylijczykami w tym sezonie Ligi 安iatowej. Przed tygodniem reprezentacja prowadzona przez Ferdinando di Giorgiego pokona豉 bardziej utytu這wanych rywali po pi璚iosetowym boju.

Poza tym dzieje si:

12.00 - pi徠y mecz fina這wy PLK - Stelmet Zielona G鏎a - Polski Cukier Toru [stan rywalizacji do czterech zwyci瘰tw 3-1]

Od 13.30 7. etap kolarskiego wy軼igu Criterium du Dauphine

19.00 GP na 簑磧u

NIEDZIELA

18.00 Irlandia - Austria

Irlandczycy maj tyle samo punkt闚 co Serbowie w grupie D, ale gorszy bilans bramek. W niedziel zmierz si z Austriakami, kt鏎ych w listopadzie pokonali u siebie 1:0. Austria przegra豉 dwa z ostatnich trzech mecz闚 i ju wi璚ej punkt闚 traci nie mo瞠, je郵i chce pojecha na mundial do Rosji.

Typ Sport.pl: IRLANDIA

20.45 Islandia - Chorwacja

Mecz o pierwsze miejsce w grupie I. W listopadowym starciu obu ekip Chorwaci byli lepsi, zwyci篹yli 2:0 i teraz to oni s faworytami. Z ostatnich pi璚iu pojedynk闚 tych ekip wygrali a cztery.

Typ Sport.pl: CHORWACJA

20.45 Serbia - Walia

Walijczycy eliminacje zacz瘭i od wysokiej wygranej z Mo責awi, ale potem zremisowali cztery kolejne spotkania. By wci捫 liczy si w grze o mundial, powinni nap璠zi stracha Serbom. Pi趾arze z Ba趾an闚 w pierwszej rundzie mieli trzy wygrane i dwa remisy, prowadz w grupie D. W pierwszym meczu obu dru篡n pad remis 1:1.

Typ Sport.pl: SERBIA

POZOSTAΒ WYDARZENIA

15.00 Stanislas Wawrinka - Rafael Nadal

W drodze po sw鎩 10. tytu mistrza Rolanda Garrosa Rafa Nadal nie przegra nawet seta. Ale w finale czeka go najtrudniejsza przeprawa - Szwajcar Wawrinka w p馧finale ogra 鈍iatow "jedynk", Andy'ego Murraya. I tak瞠 wie, jak smakuje triumf w Pary簑. To b璠zie wielki mecz!

15.40 Polska - Kanada

Ostatni dzie turnieju w Warnie b璠zie dla polskich siatkarzy wyj徠kowy. Zmierz si z Kanad, kt鏎 prowadzi by造 selekcjoner Bia這-Czerwonych - Stephane Antiga.

18.00 Norwegia - Polska

W norweskim Elverum reprezentacja Polski pi趾arzy r璚znych sprawdza si pod wodz nowego selekcjonera Piotra Przybeckiego. Niedzielnymi rywalami b璠 gospodarze - Norwegowie. W towarzyskim turnieju graj te Szwecja i Islandia.

20.00 Grand Prix Kanady

Sebastian Vettel ma 25 punkt闚 przewagi nad Lewisem Hamiltonem w klasyfikacji generalnej kierowc闚. Niemiec wygra trzy z sze軼iu dotychczasowych wy軼ig闚, trzy razy by drugi. Jest najr闚niej je盥膨cym kierowc w ca貫j stawce i w Kanadzie te b璠zie faworytem. Brytyjczyk musi mocno zakasa r瘯awy, 瞠by rywal mu zbytnio nie „odjecha”. A gdzie tego nie zrobi, jak nie w Kanadzie, gdzie wygrywa ju pi耩 razy w swojej karierze.

Poza tym dzieje si:

12.00 Fina pi趾arskich M do lat 20. Wenezuela - Anglia

Od godz. 14 8. etap Criterium du Dauphine