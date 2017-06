Polska - Rumunia. Christoph Daum: Remis? To byłby cud

Daum bardzo komplementuje polską reprezentację, która jest liderem grupy eliminacyjnej. - Znaleźliśmy się w bardzo wyrównanej grupie, w której gra jeden niesamowity zespół – Polska. Macie wielu świetnych zawodników z czołowych klubów. Występują regularnie w Lidze Mistrzów. To dało mojemu przyjacielowi Adamowi możliwość zbudowania naprawdę mocnego zespołu. Wykonuje wspaniałą robotę. Dla nas zwycięstwo byłoby cudem. Marzyć zawsze można, ale trzeba realnie spojrzeć, jak mocna jest Polska. Wygrała wszystko poza Kazachstanem. A gdy przeżywa pewne trudności, Robert Lewandowski sam decyduje o losach meczu - mówi w „PS”.

Z wypowiedz Dauma można wywnioskować, że w wygraną nie wierzy. A co z remisem? - To byłby cud. Czy mnie ucieszy, to okaże się jednak po meczu, ale patrząc z obecnej perspektywy, remis uznałbym za wygranie punktu. Polska jako najsilniejsza ekipa w grupie pozostaje faworytem - mówi zdecydowanie.

Daum w samych superlatywach wypowiada się też o Robercie Lewandowski. Według niego to obecnie najlepszy napastnik świata. - Gdybym prowadził zespół, wolałbym mieć w drużynie jego niż ich [Messiego i Ronaldo - przyp. red.]. A przecież to nie tylko snajper. Trzeba popatrzeć, jak wypracowuje bramki, jaki ma charakter, jak profesjonalnie się zachowuje. Każdy trener byłby szczęśliwy, gdyby go miał - mówi.