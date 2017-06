Siatkówka. Marco Falaschi rozgrywającym ZAKSY. "Postaram się dać klubowi odrobinę szlaeństwa"

Poprzedni sezon spędził w beniaminku PlusLigi, GKS-ie Katowice, a jeszcze wcześniej grał pod okiem Andrei Anastasiego w Lotosie Treflu Gdańsk. W rozgrywkach 2017/2018 występować będzie w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Włoski rozgrywający, Marco Falaschi, nie ukrywa, że jego kariera się rozwija, i że już nie może się doczekać rywalizacji z Benjaminem Toniuttim o miejsce w składzie aktualnych mistrzów Polski. W zespole zastąpił Grzegorza Pająka, którzy w okienku transferowym przeniósł się do beniaminka ligi, Aluronu Virtu Warta Zawiercie. Nie jest to jedyna roszada, która nastąpiła w składzie ZAKSY. Klub opuścili Kevin Tillie, Dawid Konarski, Grzegorz Bociek, prawdopodobnie Dominik Witczak i Patryk Czarnowski, co oznacza, że przez nowym trenerem drużyny, Andreą Gardinim, wiele do poukładania.

Jak trudny był dla pana poprzedni sezon spędzony w GKS-ie Katowice?

Marco Falaschi: - Miniony sezon był dla mnie bardzo trudny, szczególnie, jeśli mówimy o początku 2017 roku. Przez rzeczy, które zdarzyły się w moim prywatnym życiu zmieniłem się od strony mentalnej, co sprawiło, że w tym czasie koncentrowałem się nieco mocniej na tym, co działo się poza siatkówką. Jak zapewne można się domyślić, bardzo trudno jest rozwiązywać pewne problemy, kiedy jest się tak daleko od domu. Starałem się jak najczęściej kontaktować się z moimi najbliższymi, ale to nie wystarczało.

Nie zmienia to faktu, że w mojej opinii wynik, który osiągnęliśmy z GKS-em jest fantastycznym rezultatem jak na sezon beniaminka. Pozostanie w pierwszej dziesiątce PlusLigi na pewno usatysfakcjonowało władze drużyny i nas jako zawodników.

Decyzja o rozstaniu z GKS-em była pana, klubu czy obopólna?

- Myślę, że była to obopólna decyzja. W połowie sezonu rozpocząłem rozmowy z klubem, które dotyczyły kontynuacji kariery w zespole. Później jednak miał miejsce trudniejszy okres, o którym wspomniałem. Klub również zauważył, że w tamtym czasie nie byłem szczęśliwy w nim grając i chyba to było głównym powodem naszego rozstania i zatrzymania negocjacji. Żeby było jasne – nie mam o to żadnych pretensji do nikogo - ani do klubu, ani do graczy, ani do trenera.

Czy mimo wszystko od początku chciał pan pozostać w PlusLidze?

- Otrzymałem kilka propozycji z PlusLigi, jak i z innych krajów, a w tym oczywiście Włoch, lecz żadna z nich nie była tak interesująca jak ta, którą złożyła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Jak każdy wie, wielką przyjemnością dla mnie jest pozostanie w polskich rozgrywkach. W waszym kraju czuje się, jak w moim drugim domu, więc uznałem, że pozostanie tutaj będzie dla mnie naturalne.

Nie wolał pan podpisać kontraktu z klubem, w którym wybór między panem a drugim rozgrywającym byłby mniej oczywisty? Benjamin Toniutti od dwóch lat jest podstawowym zawodnikiem i za czasów Ferdinando De Giorgiego Grzegorz Pająk nie dostawał wielu szans na granie.

- Prawda jest taka, że niewiele klubów zaoferowało mi miejsce w podstawowym składzie na pozycji pierwszego rozgrywającego, ponieważ po niezbyt dobrym dla mnie okresie wiele z nich zmieniło o mnie zdanie. Negocjacje z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle trwały bardzo krótko – dwa, trzy dni i było po wszystkim, ponieważ obie strony przystały na zaproponowane warunki. Dla mnie jest to bardzo duży krok w karierze, ponieważ jeszcze nigdy nie grałem w tak silnym zespole, jak mistrzowie Polski. Bardzo ciekawi mnie, jak to się wszystko poukłada i już teraz zapowiadam, że będę do dyspozycji trenera w każdym możliwym momencie.

Kiedy jest się Włochem, to dobrze powrócić pod włoską "rękę"?

- Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Żartobliwie mogę dodać, że stare włoskie porzekadło głosi „Włosi robią to lepiej”.

Jeśli chodzi o ZAKSĘ z poprzedniego i nadchodzącego sezonu - co jest trudniejsze – ponownie odnieść duży sukces w tym samym składzie, czy wygrać to samo mając innych zawodników?

- Wydaje mi się, że trudniej będzie w nadchodzącym sezonie. Drużyna została zmieniona, więc na pewno będziemy potrzebować czasu, by uzyskać docelową stabilność na boisku. Z drugiej strony jestem jednak przekonany, że ludzie, którzy zastąpili Konarskiego, Tillie czy innych będą dawać z siebie wszystko, by ZAKSA odniosła jeszcze większe sukcesy pod okiem nowego trenera.

Którą z cech "włoskiego stylu grania" najbardziej chciałby pan dać ZAKSIE?

- Przede wszystkim wszystkie te, które pozwolą ZAKSIE pozostać na czele PlusLigi. Postaram się dać klubowi nieco mojego uśmiechu, doświadczenia i czasami odrobinę szaleństwa. Prawda jest też taka, że spożytkuję swój czas w klubie mistrzów Polski po to, by odbudować swoją radość z gry i spędzania czasu na boisku, które nieco zbledły przez ciężki czas w moim życiu.

Czuje pan, że po 30-stce zacznie się dla pana mistrzowskie granie?

- Nie wiem, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości! Mimo wszystko mam nadzieję, że metodą małych kroków do czegoś dojdę i wtedy zobaczymy, na co się to wszystko złoży.

Określiłby już pan siebie, jako doświadczonego zawodnika?

- Na pewno nie czuję się już tak młody, jak kilka lat temu. Zagrałem sporo turniejów i meczów, więc sądzę, że nadszedł ten moment, w którym mogę nazwać się doświadczonym graczem.