Douglas Costa na celowniku Juventusu

Douglas Costa od 2015 roku gra w Bayernie Monachium, kiedy to przeniósł się z Szachtara Donieck za 30 milionów euro. Pierwszy rok w barwach Bawarczyków miał bardzo dobry. W dopiero co zakończonym sezonie grał zdecydowanie mniej, wobec dobrej formy Ribery'ego i Robbena. Jeśli Bayernowi uda się sprowadzić Alexisa Sancheza to niemal przesądzone będzie odejście Costy. Brazylijczyk w minionym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach ligowych, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 6 asyst. Ma kosztować Juventus 30 milionów euro.

"La Gazzetta dello Sport" podawała również ostatnio o transferze Wojciecha Szczęsnego do Juventusu. Polak ma przenieść się do Turynu już w tym okienku transferowym, ale pierwszym bramkarzem ma zostać dopiero w sezonie 2018/2019. Debiutancki rok w nowym klubie ma być tylko zastępcą Gianluigiego Buffona. Włoch zamierza zakończyć karierę po mundialu w Rosji, dlatego dopiero wtedy Polak będzie miał szansę zostać pierwszym bramkarzem.

W środę z Juventusem kontrakt do 2020 roku podpisał trener Massimilano Allegri.