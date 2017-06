Siatkówka. ZAKSA zakontraktowała nowego atakującego. Mistrzowie Polski coraz bliżej zamknięcia składu

28-letni atakujący Sławomir Jungiewicz karierę rozpoczął w Czarnych Połaniec. Jego kolejnym klubem był Jadar Radom (2006-2007), a następnie związał się z kielecką siatkówką. W pod koniec sezonu 2011/2012 poinformował, że kończy karierę sportową. Z dnia na dzień przestał pojawiać się na treningach, przez co zarząd jego ówczesnego klubu rozwiązał z nim kontrakt. Przez rok pracował na budowie. W 2013 roku znów powrócił do grania w siatkówkę i podpisał trzyletnią umowę z Effectorem Kielce.

Po udanym ostatnim sezonie w Polsce przeniósł się do niemieckiego TV Bühl, a z niego do klubu mistrzów Polski. Dołączył do nowobudowanego przez Andreę Gardiniego składu, w którym debiutować będzie wraz z Maurice Torresem i Marco Falaschim. Do zespołu z wypożyczenia wrócił ponadto Krzysztof Rejno.

Wciąż jednak więcej zawodników opuściło ZAKSĘ, niż do niej przeszło. Z klubem rozstał się Dawid Konarski – najlepszy atakujący PlusLigi sezonu 2016/2017 przeniósł się do Ziraatu Bankasi Ankara. Patryk Czarnowski wybrał PGE Skrę Bełchatów, Kevin Tillie Jastrzębski Węgiel, Grzegorz Bociek i Grzegorz Pająk Aluron Virtu Wartę Zawiercie, a Dominik Witczak szuka nowego zespołu.