Siatkówka. Metodi Ananiew w Łuczniczce Bydgoszcz

- Wybrałem Bydgoszcz, ponieważ jest to dla mnie szansa, aby ponownie zagrać w Polsce, a wszystko jest tutaj dobrze zorganizowane – tłumaczy przyjmujący. To nie jest jego pierwszy kontakt z PlusLigą – Ananiew przez dwa lata występował w AZS-ie Olsztyn. - Jestem podekscytowany. To najkrótsza, ale też najprawdziwsza odpowiedź. Jestem podekscytowany powrotem do Polski, spotkaniem z moimi przyjaciółmi i zobaczeniem najlepszych kibiców w akcji – dodaje nowy zawodnik Łuczniczki Bydgoszcz.

Bułgarski przyjmujący to siatkarski obieżyświat. Karierę rozpoczynał w Lewskim Sofia (2003-2007), a później kontynuował ją między innymi w Jarosławiczu Jarosław (2009-2010), Vibo Valentia (2010-2011), AZS-ie Olsztyn (2011-2013), Rennes Volley 35 i Zamaleku. Jest brązowym medalistą mistrzostw Europy z 2009 roku.

Kolejny rok spędzi po okiem Jakuba Bednaruka podobnie, jak Paweł Gryc (BBTS Bielsko-Biała), Michał Szalacha (AZS Częstochowa) i Edgardo Goas, którzy również związali się w okienku transferowym z bydgoskim klubem.