Włoski klub chce Kownackiego! Szykuje się kolejne polskie trio

To, że Kownacki w przyszłym sezonie nie będzie piłkarzem Lecha Poznań jest niemal przesądzone. Dowodem takiego stanu rzeczy jest to, że na meczach poznańskiego zespołu kilka razy obecni byli skauci zagranicznych klubów, a włodarze klubu z Wielkopolski mocno liczą na zysk ze sprzedaży swojego talentu.

Jak poinformował włoski portal „Il Secolo”, bardzo możliwe jest to, że młodzieżowy reprezentant Polski podczas letniego okna transferowego trafi do Sampdorii. 20-latek w przypadku transferu do klubu z Genui, zostałby klubowym kolegą dwóch innych Polaków – Bartosza Bereszyńskiego oraz Karola Linettego, a więc piłkarzy, którzy również grali w Lechu.

Kownacki w zakończonym przed kilkoma dniami sezonie Lotto Ekstraklasy, rozegrał 27 meczów ligowych, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył trzy asysty. Wychowanek „Kolejorza” wyceniany jest na 1,5 miliona euro, wiadome jest jednak, że włodarze Lecha za swojego piłkarza żądają zdecydowanie wyższej kwoty, która może o