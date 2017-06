Lionel Messi otrzyma gigantyczną podwyżkę w Barcelonie!

Jak podała katalońska telewizja TV3, Messi na mocy nowego kontraktu, który obowiązywać ma do 2021 roku, inkasować będzie za sezon gry 30 milionów euro netto. Uczyni go to drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Większymi dochodami pochwalić może się jedynie Carlos Tevez, który w barwach Shanghai Shenhua otrzymuje 34,5 mln euro za sezon.

W nowej umowie Messiego zostanie również zapisana klauzula wykupu wynosząca 400 milionów euro - w poprzednim kontrakcie kwota ta wynosiła 250 mln.

Hiszpański program radiowy El Larguero poinformował, że z przyczyn związanych z księgowością kontrakt przedłużony zostanie po 30 czerwca.

W minionym sezonie Messi w 52 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 54 bramki i zanotował 19 asyst. Z Barceloną sięgnął po Puchar Króla. W La Lidze Katalończycy musieli uznać wyższość Realu, a w Lidze Mistrzów odpali w ćwierćfinale z późniejszym finalistą Juventusem.