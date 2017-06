MMA. Pojedynki i polscy zawodnicy, których chcielibyśmy zobaczyć na gali ACB 63 w Gdańsku

Pominiemy oczywiście walki, które zostały już ogłoszone, czyli:

205 lbs: #7 Karol Celiński (13-6-1) vs Vinny Magalhaes

205 lbs: Luke Barnatt (12-4) vs #10 Max Nunes (17-4)

155 lbs: #7 Adrian Zieliński (17-5) vs Piotr Hallmann (17-6)

205 lbs: Przemysław Mysiala (21-9-1) vs Wallyson Carvalho (8-2)

170 lbs: #5 Patrik Kincl (16-8) vs #6 Igor Fernandes (21-6)

185 lbs: Piotr Strus (10-4-2) vs Andy DeVent (15-11)

# – pozycja w rankingu ACB w swoich kategoriach wagowych

Walką, którą na pewno wielu chciałoby zobaczyć jest rewanżowy pojedynek pomiędzy Brettem Cooperem a Aslambekiem Saidovem. Pierwsza walka nie potoczyła się tak jak miała się potoczyć i obaj zawodnicy prawdopodobnie mają sobie wiele do wyjaśnienia w klatce po tamtym starciu. Sędzia ringowy Leon Roberts podjął bardzo kontrowersyjną decyzję przerywając pojedynek i dając zwycięstwo Amerykaninowi, więc zawodnikowi z Olsztyna jak najbardziej należy się rewanż. Niestety podejrzewamy, że ta walka nie dojdzie do skutku na lipcowej gali w Polsce, ze względu na odbywający się aktualnie Ramadan, czyli święto muzułmanów. Saidov nigdy nie walczył w terminie, gdy odbywa się to święto, więc prawdopodobnie teraz również nie będziemy mogli na to liczyć.

Kolejnym starciem, które chcielibyśmy zobaczyć jest walka Damiana Szmigielskiego z Alexeyem Polpudnikovem. Według niepotwierdzonych informacji Damian następny pojedynek stoczy w kategorii piórkowej, a nie tak jak poprzednie walki w koguciej. Zawodnik łódzkiego Sharka stoczył już dwa pojedynki dla czeczeńskiej organizacji i w obu pokazał się ze świetnej strony. Kolejno w 1 rundach odprawiał Alexandra Pletenko przez poddanie i Evgeniya Lazukova przez TKO. Polpudnikov to nowy zawodnik w Absolute Championship Berkut. Ma 24 lata, stoczył w swojej karierze już 28 pojedynków, jest niepokonany od 12 walk, a ostatnie 11 kończył przed czasem, więc mimo tego, że jest debiutantem w tej organizacji, to po ewentualnej wygranej mógłby być ciekawym skalpem zebranym przez Damiana.

Następny pojedynek, to starcie Adama Zająca z Davidem Mitchellem. Obaj ostatnio walczyli na gali ACB 54 w Manchesterze i obaj zaznali tam porażek przez TKO. Walka Adama została przerwana przez lekarza w 2 rundzie, a „Bulletproof” został zastopowany ciosami w 3 rundzie przez Ibrahima Chuzhigaeva. Popularny „Zajcu” w tamtym starciu pokazał serce do walki i oczywiście chciał walczyć dalej, ale na decyzje lekarzy nie ma niestety rady. Sporo osób chciałoby zobaczyć taki pojedynek, więc liczymy na to organizacjo ACB.

Ostatnią zestawioną przez nas batalią jest pojedynek Macieja Różańskiego ze znanym już polskiej publiczności z walki z Piotrem Strusem – Mikhailem Kolobegovem. Co prawda Rosjanin walczył zaledwie 2 tygodnie temu, ale skoro Piotrek da radę się przygotować, to i on może dałby radę, a taka walka przyciągnęłaby sporo kibiców ze Szczecina, gdzie trenuje „Spartan”. Różański stoczył dla ACB jak dotąd jedną walkę i wygrał ją. Co prawda po małych problemach, ale w dobrym stylu z Dmitrim Voitovem przez poddanie w 2 rundzie na kwietniowej gali ACB 56.

Teraz przejdźmy do polskich zawodników, którzy nie mieli jeszcze okazji walczyć dla czeczeńskiej organizacji, ale mogliby być dla nich wzmocnieniem na ACB 63 i następnych galach:

Kategoria ciężka:

– Jędrzej Maćkowiak (6-1)

Kategoria półciężka:

– Michał Oleksiejczuk (12-2)

– Michał Fijałka (15-6-1)

– Michał Pasternak (12-2)

– Adam Kowalski (9-3-1)

Kategoria średnia:

– Grzegorz Siwy (10-1)

Kategoria półśrednia:

– Paweł Żelazowski (9-2)

– Robert Bryczek (9-2)

– Paweł Pawlak (12-3)

– Tomasz Stasiak (5-0)

Kategoria lekka:

– Łukasz Sajewski (13-3)

– Mateusz Rębecki (4-1)

– Igor Michaliszyn (4-0)

Kategoria piórkowa:

– Bartłomiej Kopera (8-3)

– Krzysztof Kłaczek (10-4)

Kategoria kogucia:

– Dawid Pasternak (7-2)

Co sądzicie o naszych zestawieniach i propozycjach zawodników do zakontraktowania przez jedną z najszybciej rozwijających się organizacji MMA na świecie?

