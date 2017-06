James Rodriguez chce grać w Bayernie! Czas na krok Ancelottiego

Sam zawodnik również mocno nastawił się na przenosiny do ekipy mistrzów Niemiec, co potwierdził jego agent, który w rozmowie z dziennikarzem „Radio Marca” Jose Luisem Sanchezem przyznał że jego podopieczny bardzo chce transferu do najlepszego zespołu Bundesligi i czeka na sygnał Carlo Ancelottiego.

Włoski menadżer wciąż nie zdecydował się ostatecznie czy chciałby Rodrigueza w swojej drużynie. Wiele zależy również od tego, czy klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego zostanie Alexis Sanchez, którego wysoka pensja mogłaby obciążyć budżet płacowy klubu w takim stopniu, że nie byłby on w stanie udźwignąć również przyjścia Rodrigueza.

25-letni reprezentant Kolumbii, rozegrał w minionym sezonie 22 spotkania ligowe w barwach "Królewskich", w których zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst.