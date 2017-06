Gala ACB 63. Kiełek, Stepanyan i Wikłacz dodani do karty walk!

Kiełek vs Szydłowski

Paweł Kiełek (7-3-1), który podczas ostatniej gali ACB w Olsztynie musiał uznać przewagę swojego przeciwnika z Rosji, tym razem zawalczy z debiutującym w ACB Ireneuszem Szydłowskim (6-1) z Gdańska. To będzie zacięty pojedynek. Szydłowski walczy „u siebie”, ale to Kiełek będzie chciał podnieść się po ostatniej porażce i udowodnić, że nazywanie go „nadzieją polskiego MMA” jest uzasadnione.

Formela vs Stepanyan

Kolejny lokalny zawodnik, Kacper Formela (4-1) z klubu Piranha Gdynia też poznał już swojego przeciwnika. Będzie nim 21-letni Armen Stepanyan (4-1). Panowie mają takie same rekordy, ale to zawodnik pochodzący z Armenii już dwukrotnie podczas ACB udowadniał swoją przewagę nad polskimi zawodnikami. W Olsztynie, na gali ACB 46 „Young Eagles”, mocnymi uderzeniami zakończył walkę z Marcinem Jabłońskim przez TKO już w 32 sekundzie pierwszej rundy.

Przybysz vs Wikłacz

Sebastian Przybysz (2-0) w klatce ACB będzie walczył po raz pierwszy. Zawodnik z Gdańska nie odnotował jeszcze porażki w sowim rekordzie. Ale to 20-letni Jakub Wikłacz (4-2-1) stoczył więcej zawodowych pojedynków w MMA. Debiut zawodnika z Olsztyna w ACB nie był łatwy i Wikłacz, w lutym tego roku, musiał przełknąć gorycz porażki przed własną publicznością.

Gala ACB 63, jednej z najmocniejszych organizacji MMA na świecie, odbędzie się 1 lipca, po raz pierwszy w Trójmieście, w hali ERGO ARENA. Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży na www.ticketpro.pl oraz w sieci salonów Empik.

Karta Walk:

84 kg: Piotr Strus vs Andy Devent

93 kg: Karol Cieliński vs Vinny Magalhaes

93 kg: Luke Barnatt vs Max Nunes

70 kg: Adrian Zieliński vs Piotr Hallmann

93 kg: Przemysław Mysiała vs Wallyson Carvalho

77 kg: Patrik Kincl vs Igor Fernandes

77 kg: Ireneusz Szydłowski vs Paweł Kiełek

66 kg: Kacper Formela vs Armen Stepanyan

61 kg: Sebastian Przybysz vs Jakub Wikłacz

Gala ACB 63

ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Start: godz. 18:00