Nie tylko z gwizdkiem. Sędziowie siatkarscy zagrają o mistrzostwo Polski

Okazuje się, że ci co na co dzień rozstrzygają spotkania w różnych klasach rozgrywkowych sami też grają w siatkówkę i to na całkiem niezłym poziomie! Sędzia siatkarski to nie tylko ten gość, czy ta babka, którzy, a jakże, czasami się pomylą. To często byli zawodnicy, ludzie którzy na co dzień w wolnych chwilach uprawiają ten sport. Mało tego, niejednokrotnie łączą nawet obowiązki sędziego z czynnym graniem w siatkówkę!

Teraz wielu z nich przyjedzie nad Solinę, by przez cztery dni walczyć o miano najlepszego województwa w Polsce, już po raz dziewiąty. - Mistrzostwa te pokazują, że sędziowie to ludzie sportu. Przecież niemal wszyscy trenowaliśmy kiedyś intensywnie siatkówkę, a wielu nadal grywa – jeśli nie w oficjalnych zawodach, to tych towarzyskich. Rywalizację na mistrzostwach traktujemy więc naprawdę poważnie. W województwach dokonywana jest selekcja kadry, prowadzone są przygotowania - mówi Wojciech Maroszek, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej i dodaje: - Ale oczywiście Mistrzostwa to też okazja do integracji, do zobaczenia się i poznania z sędziami z innych regionów, których bardzo rzadko widujemy.

Zasadą nadrzędną mistrzostw jest to, że co roku odbywają się one w innym rejonie Polski. Tak, by oprócz rywalizacji sportowej sędziowie z całej Polski mogli zapoznać się z walorami danego regionu. W tym roku turniej siatkarskich sędziów wylądował na Podkarpaciu. - Nie bez przyczyny na miejsce turnieju wybraliśmy właśnie Solinę, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce - mówi Mirosław Pałka, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, główny organizator imprezy. - Harmonogram gier ustalimy tak, by każdy z uczestników miał też czas na zobaczenie tego miejsca. Jeśli już ktoś przemierzy całą Polskę, by to warto by zobaczył jak piękne jest Podkarpacie - dodaje.

W tegorocznych mistrzostwach udział weźmie 14 zespołów. Z różnych przyczyn reprezentanci trzech województw wycofali się z rozgrywek. Gospodarze, reprezentacja Podkarpacia wystawi natomiast dwa zespoły. Pierwsza drużyna Podkarpacia bronić będzie zresztą tytułu wywalczonego przed rokiem. Sędziowie z południowego-wschodu naszego kraju zdominowali te rozgrywki, wygrywając w 2011, 2015 i 2016 roku. Teraz apetyty na przełamanie ich dobrej passy, i to w jaskini lwa, mają zespoły z Mazowsza, Małopolski, Śląska czy Dolnego Śląska. Pojedynki tych województw od lat są ozdobą mistrzostw.

Podobnie zresztą jak panie, których w turnieju występuje wiele. W każdym zespole muszą być co najmniej dwie kobiety sędziujące, w tym jedna cały czas na boisku. Najbardziej znaną jest kapitan zespołu Podkarpacia, Anna Jędrejek-Kicior, która w barwach Stali Mielec stawała na podium mistrzostw naszego kraju, a po zakończeniu kariery zdecydowała się zostać przy siatkówce jako sędzia. I teraz także zdobywa medale. Nad Soliną nie zabraknie też sędziów, którzy na co dzień rozstrzygają spotkania w PlusLidze czy OrlenLidze.

Tylko kto to będzie sędziował?! Sami sędziowie... a wśród nich m.in. Piotr Dudek z Żołyni, który niecały rok temu sędziował spotkania podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, czy też prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, były sędzia PlusLigi, Robert Dworak.

To z pewnością będą wyjątkowe mistrzostwa. Po raz pierwszy sędziowie grać będą bowiem o Puchar Mistrzów Świata, Marka Karbarza i Krzysztofa Ignaczaka, dwóch wybitnych siatkarzy związanych mocno z Rzeszowem i Podkarpaciem, którzy objęli patronat nad imprezą. Patronat Honorowy nad turniejem objęli też Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski oraz wielokrotni medaliści mistrzostw Polski, Asseco Resovia. W organizacji turnieju pomagają firmy: Jazgot, Rest, AirRes, Handlopex, ADR, Inglot, GreenGas, San-Pajda, ITS, Foto-Hurt Sp. z o.o., Resgraph, Sylveco, Browar Leżajsk, Simplicity, restauracja Zielony Dworek, Balores oraz Kwaśniak. Patronat medialny nad turniejem objęli: Sport.pl, Gazeta Codzienna Nowiny, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i portal podkarpackasiatkowka.pl.