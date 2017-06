Premier League. Diego Costa: Chelsea mnie nie chce

Napastnik Chelsea i reprezentacji Hiszpanii od dłuższego czasu jest łączony z przenosinami do chińskiego Tianjin Quanjian. Mówiono również o jego powrocie do Atletico Madryt - sam Costa najchętniej wybrałby ten kierunek - ale hiszpański klub mierzy się z zakazem transferowym.

- Moje relacje z trenerem były złe w tym sezonie. Muszę szczerze przyznać, że pewnego dnia Conte wysłał mi wiadomość w której przekazał, że nie liczy na mnie w następnym sezonie, więc muszę znaleźć wyjście z tej sytuacji. Kocham życie w Madrycie, ale muszę pomyśleć o przyszłości. To skomplikowane, bo nie mogę nie grał czterech czy pięciu miesięcy. Nie mam preferencji co do ligi, chcę po prostu grać - powiedział Costa, który nie jest zbyt chętny na transfer do Chin. W minionym sezonie Hiszpan strzelił dla Chelsea 20 goli w Premier League.