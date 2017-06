Siatkówka. Zwycięstwo Polek w drugim dniu turnieju Montreaux Volley Masters

Już od samego początku drugiego meczu Montreaux Volley Masters Polki konsekwentnie starały się budować swoją przewagę (4:1). Mimo taktycznych zagrań Pimpichayi Kokram czy mocniejszych ataków Pleumjit Thinkaow siatkarki z Tajlandii pozostawały trzy, cztery punkty za spokojnie prowadzonymi przez Malwinę Smarzek biało-czerwonymi (15:20). Trzy świetne akcje w wykonaniu Agnieszki Kąkolewskiej, Martyny Grajber i Zuzanny Efimineko zakończyły set wysokim zwycięstwem zespołu Jacka Nawrockiego (25:17).

Choć druga partia rozpoczęła się podobnie co inaugurująca (8:5), to zagrywka Thinkaow i ataki Chatchu-On Moksri pozwoliły reprezentantkom Tajlandii odrobić straty (12:12). Od tego momentu aż do ostatniej fazy seta utrzymywał się wynik remisowy. Kilka błędów Polak i zagrania w aut Natalii Mędrzyk oddały wkrótce ofensywę w ręce Azjatek i nawet as serwisowy Kąkolewskiej w końcówce nie był w stanie zapobiec wyrównaniu stanu meczu (25:22).

Bardzo pewna i skuteczna była gra Tajek na starcie trzeciej partii, co prowokowało coraz prostsze i mało efektywne zagrania po polskiej stronie (9:5). Biało-czerwone potrafiły jednak odrabiać straty, choć na niewiele im się to zdawało w momencie, gdy później oddawały za darmo po dwa, trzy punkty rywalkom (10:14). Dopiero ostre słowa trenera Nawrockiego spowodowały, że gra Polek poprawiła się i po chwili wyszły na prowadzenie (23:22). Ostatecznie seta zakończyła punktowa zagrywka Kąkolewskiej (25:23).

Dobra passa z trzeciej partii przeniosła się na kolejną., choć budowanie prowadzenia nie przychodziło Polkom łatwo (8:3). Do połowy partii różnica między zespołami systematycznie się jednak zmniejszała (14:12), a po drugiej przerwie technicznej gra biało-czerwonych nagle stanęła (16:16). Tajki wyszły na prowadzenie i było tak do momentu, w którym same nie zaczęły popełniać błędów (19:19). Biało-czerwone obroniły piłkę setową i po bloku zapisały zwycięstwo na swoim koncie (27:25).

Polska – Tajlandia 3:1 (25:17, 22:25, 25:23, 27:25)